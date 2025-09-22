Se acerca la temporada de Halloween y Día de Muertos, es por ello que HBO Max aprovechará el mes de octubre para estrenar 5 películas de horror.

Varias de estas 5 películas de horror que HBO Max estrenará en el mes de octubre fueron grandes éxitos en taquilla, además de ser estrenos recientes en cines.

Las películas son las siguientes:

La sustancia Exterminio: La Evolución Sé lo que hicieron el verano pasado La Hora de la Desaparición El Conjuro 4: Últimos Ritos

La sustancia en HBO Max

La sustancia llega a HBO Max tras un año de ser una exclusiva de MUBI, siendo una de las películas revelación de 2024, en lo que se refiere a horror.

El filme trata de una ex estrella de Hollywood que al ser reemplazada por actrices y presentadoras más jóvenes, recurre a una droga para liberar “su parte perfecta”.

Llega a HBO Max el 3 de octubre.

La Sustancia (Mubi)

Exterminio: La Evolución en HBO Max

Exterminio: La Evolución es la entrega más reciente de la saga de “infectados” de Danny Boyle, la cual salió a mediados de 2025.

Aquí nos situamos varios años tras el brote inicial de rabia que devastó a Reino Unido, un joven de una comunidad aislada se adentrará en territorio hostil con su madre.

Su intención es encontrar un doctor que la pueda curar de una enfermedad que la aqueja y la va mermando poco a poco.

Se estrena en HBO Max el 10 de octubre.

Exterminio: La Evolución (Sony Pictures )

Sé lo que hicieron el verano pasado en HBO Max

La versión 2025 de Sé lo que hicieron el verano pasado también estará disponible muy pronto en HBO Max, siendo reboot y secuela de la película original.

Cinco jóvenes provocan un accidente que termina con la muerte de una persona, asesinato que prometen encubrir; hasta que un año después un asesino los comienza a cazar.

Llega a HBO Max el 17 de octubre.

Sé lo que hicieron el verano pasado 2025

La Hora de la Desaparición en HBO Max

Aunque se estrenó en agosto, La Hora de la Desaparición ya prepara su camino para el mundo del streaming.

La película nos narra lo que sucede en un pequeño pueblo donde alumnos de un salón de clases huyen de su casa a la misma hora en la madrugada.

Padres de familia piden una explicación, donde la investigación y acusaciones se centran en la maestra de esa clase.

Llegará en octubre a HBO Max, aunque sin fecha definida.

Weapons ‘La hora de la desaparición’ (Warner Bros. )

El Conjuro 4: Últimos Ritos en HBO Max

El último gran estreno de horror en la plataforma será El Conjuro 4: Últimos Ritos, estrenada apenas en septiembre de este 2025.

Se trata del fina de la saga, donde el matrimonio Warren tratará de resolver un último caso paranormal, aunque este se presenta como el más difícil de su carrera.

Se estrena en octubre aunque sin fecha definida.