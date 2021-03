El abogado de Emma Coronel era entrevistado en el programa Despierta América, donde enfureció e insultó a la conductora de TV en vivo.

El abogado de Emma Coronel era entrevistado en el programa Despierta América, donde enfureció y comenzó a insultar a la conductora de televisión durante la transmisión en vivo.

Y es que el litigante afirmó que no quería ser agresivo con la presentadora, pero consideraba que ella estaba haciendo cuestionamientos fuera de lugar.

¿Qué hizo enojar al abogado de Emma Coronel?

Y es que en entrevista en Despierta América, en Univisión, el litigante se molestó e molestó e insultó a la conductora Satcha Pretto que le preguntó sobre las hijas de "el Chapo", su sueldo, así como la razón para defender "a los capos".

Lo que preguntó la conductora de TV fue sobre quién se está haciendo cargo de las gemelas de Emma Coronel, quien se encuentra detenida en Estados Unidos, acusada de narcotráfico.

Abogado de Emma Coronel "regaña" a conductora

Al litigante le molestó que se le cuestionara por las hijas de exreina de belleza, e increpó a la conductora sobre si era correcto que le hiciera esa pregunta, pues los enemigos de su cliente podrían poner en peligro a las niñas.

"Dime algo, usted cree que sería mejor para tu audiencia, quizás te puedo dar la dirección en donde están las niñas, ¿es más fácil para ti si te doy la dirección para que tú puedas tener tu historia? Se acaba de sembrar una historia, y ahora está la prensa internacional que la madre de las dos niñas está cooperando contra los funcionarios mexicanos, si no te importa, si está bien contigo, no quiero ofender a nadie, no te lo voy a decir, no te voy a decir con quién están, seguro que las niñas están bien" Jeffrey Lichtman

Ante tal respuesta, la conductora comentó: "Lo que no entiendo es su enojo hacia mí, lo noto agresivo, podría explicarme por qué", a lo que el abogado de Emma Coronel apuntó: “Tú también eres un poco agresiva preguntándome dónde están las niñas, ellas corren peligro, ¿Qué les pasa a las personas cuyos parientes son acusados de cooperar a las autoridades?"

Jeffrey Lichtman volvió a explotar cuando se le preguntó por su sueldo:

“¿Lleva este caso por honorarios o pro bono?”, cuestionó la conductora, a lo que el abogado respondió: “¿A ti te pagan por tu trabajo o pro bono?”,

Cuando la presentadora respondió: "obviamente a mi me pagan por mi trabajo" y preguntó "¿Le pagan a usted también por su trabajo?", el abogado de Emma Coronel subrayó: