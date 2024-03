Mariazel confiesa que tiene un especial antojo por lo que sabe que su bebé va a salir con cara de un delicioso platillo mexicano y nadie la culpa.

A través de sus redes sociales, Mariazel -de 43 años de edad- sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encontraba embarazada por segunda ocasión.

En compañía de su pareja, Adrián Rubio -de 47 años de edad- y su hija Laia Rubio, quien nació en 2012, Mariazel se mostró muy emocionada por la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Mariazel confesó que ya había algunas personas que empezaban a sospechar, sin embargo para la mayoría fue una sorpresa la noticia.

Tras haber confirmado su embarazo, Mariazel concedió una entrevista al programa Hoy donde reveló más detalles sobre su estado de salud.

Durante la emisión del martes 12 de marzo del programa Hoy, se presentó una entrevista con Mariazel, quien compartió más detalles sobre su embarazo.

Mariazel confesó que se encuentra muy feliz y más ahora que ya pudo compartir la noticia con todo el mundo.

En el programa Hoy se reveló que Mariazel tiene cuatro meses de embarazo, ya que se quiso esperar a que los doctores le confirmaran que todo se encontraba bien.

Mariazel confesó que se ha estado cuidando y hasta el momento solo ha subido cuatro kilos, que considera es lo normal por el tiempo que lleva.

“Ya llevó como un kilo al mes, que creo es lo normal, esperemos seguir así, no sabemos, pero me he estado cuidando lo más posible”

Mariazel