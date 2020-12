La actriz, Eiza González, decidió poner un alto y respondió a las críticas que ha recibido a través de sus redes sociales.

Una de las actrices que más llama la atención sin duda es Eiza González, ya sea por su talento, belleza o por ser vista con algún modelo o actor de Hollywood , sin embargo, también ha estado involucrada en algunas polémicas , como la más reciente en la que fue criticada por su actitud ante la prensa, por lo que decidió poner un alto y responder a las opiniones en su contra.

La controversia surgió debido a que en el programa matutino “Ventaneando” los conductores recordaron que Eiza González no se “comporta bien” con los medios, es por eso que, por medio de su cuenta de Instagram, la actriz habló de la situación y de sus inseguridades.

Fue durante una transmisión en vivo que Eiza González rompió el silencio y aseguró que no se callará más luego de ser criticada.

“Fui creciendo con la idea de que no debía caer en las provocaciones de los medios de comunicación y que debía callarme ante todo lo que se decía de mí. Siempre me sentí juzgada por el ojo público y siento que así sigue siendo”. Eiza González

Eiza González pensaba que debía callarse por todo lo que decían en las revistas o en el programa mencionado, tal es el motivo por el que daba una impresión diferente a quien verdaderamente es.

La famosa actriz indicó que las personas tienen una percepción de ella que no es correcta , por eso se les hace fácil lanzar comentarios ofensivos.

“No es fácil ir por la vida ignorando eso, vivir con la presión que no debe afectarme y por ser figura pública, callarme”. Eiza González

Conmovida, Eiza Gonzáles detalló que ha sido difícil el no responder a las críticas, además de que está pagando los “estragos” de cuando tenía entre 14 y 15 años, debido a que en ese entonces le decían que al mantener cierta imagen debía evitar ser vulnerable.

Eiza González también comentó que se mantuvo en silencio mucho tiempo, porque la podían criticar al responder los comentarios en su contra, “nunca puedes ser suficiente en el ojo público”.

“Todos tenemos nuestros traumas y recuerdo lo complicado que era, tratando de entender quién eres, y todos tienen que opinar o decir de ti. Puedes tener 10 mil mensajes positivos, pero uno negativo puede afectarte”. Eiza González

Eiza González se sincera sobre su autoestima

En la misma transmisión, Eiza González reveló que a pesar del éxito que está viviendo y ha participado en películas de Hollywood, ha tenido problemas con su autoestima , debido a que al ser figura pública no se podía mostrar vulnerable.

“Hay una mentalidad muy negativa en ser vulnerables, siempre se me hizo sentir que por mis errores tenía que sentir vergüenza y no es cierto. Aún si tengo éxito o trabajo, tengo problemas graves con mi autoestima, con mi seguridad como persona”. Eiza González

La actriz de “Baby: el aprendiz del crimen”, recordó que en su adolescencia hubo quienes la hicieron sentir mal por su físico, porque no estaba dentro de los “estándares de belleza” establecidos.

“Que me dijeran que no están acostumbrados con niñas no tan flacas o que no tengan ojos de color, a los 14 años puede lastimar”. Eiza González