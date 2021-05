Ángela Aguilar habla de su interpretación del Himno Nacional: “No me define como artista”

Tras las críticas que recibió, Ángela Aguilar confesó que nunca había recibido tanto odio por lo que tuvo que apagar el celular.

Ángela Aguilar fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano en la pelea entre el Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders .

Sin embargo la actriz recibió in sinfín de criticas ya que lo entonó con un ritmo distinto y fue más lento.

La joven respondió a todos los ataques y puntualizó que esta situación no la define como artista.

Ángela Aguilar: “Nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio”

Javier Poza tuvo la oportunidad de platicar con Ángela Aguilar y hablaron sobre la polémica por su interpretación del Himno Nacional Mexicano.

La hija de Pepe Aguilar confesó que vivió momentos muy complicados ya que nunca había vivido una situación en el que tantas personas la criticaban.

En el video Ángela Aguilar señaló que incluso apago su teléfono porque constantemente le llegaban mensajes de odio.

"La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular... Mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí" Ángela Aguilar

En su entrevista la nieta de Flor Silvestre destacó que su interpretación del Himno Nacional Mexicano no la define como artista.

"No me define como artista, al revés, me define como artista cómo saque la situación, en el sentido en que no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar señaló que toda esta polémica sólo le ayuda para crecer más como artista y persona.

"Siento que fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender todavía (…) La verdad no le cambié nada al himno, sólo lo hice un poco más largo, cada nota la hice un poco más larga" Ángela Aguilar

La cantante puntualizó que se queda con los aplausos que recibió en el estadio, además agradeció al Canelo Álvarez por esta gran oportunidad.

"Estuve muy emocionada con la respuesta en el momento, en el estadio todo mundo estaba feliz de la vida. Creo que le dio la oportunidad a que la gente la cantara más, porque esto no se trata de mí, se trata de representar a México, el lugar que más amamos y que nos hace sentir orgullosos, identificados. Para mí fue un gran honor y me quedo con los aplausos de la gente" Ángela Aguilar

Por su parte Pepe Aguilar destacó que a él no le afectan las críticas en redes sociales porque la mayoría de los usuarios son “borregos” que no vieron la interpretación.

Tataranieto de Francisco González Bocanegra señala que la interpretación de Ángela Aguilar es la correcta

En el video de Javier Poza también se presentó un audio del tataranieto de Francisco González Bocanegra donde señala que la interpretación de Ángela Aguilar es la correcta.

De acuerdo con Juan Ortega la versión original del Himno Nacional Mexicano es más lento de lo que se canta en la actualidad.

En este sentido destacó que la interpretación de Ángela Aguilar se apega más a la versión original.