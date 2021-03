Andrés García revela su número de parejas sexuales

Andrés García confesó que ha sostenido relaciones sexuales con más de 800 mujeres

A través de su cuenta oficial en TikTok, donde el actor mexicano Andrés García cuenta anécdotas de su vida, confesó que a lo largo de su vida ha sostenido relaciones sexuales con más de 800 mujeres.

La confesión del actor Andrés García se dio como respuesta a la pregunta “¿Cuántas mujeres ha tenido?”, lo cual respondió de la manera más honesta que pudo y confeso que de acuerdo con su conteo, el número sobrepasaba las 800.

“Empecé a contar cuantas mujeres me había acostado, y seguí contándolas hasta como los 26, como 10 años seguí contando”. Andrés García.

Y es que de acuerdo con la anécdota de Andrés García, entre los 16 y 26 años registró hasta 800 mujeres, y después de eso dejó de contar.

“Cuando vi que iba por 800 ya pare de contar, pero tenía yo 26 o 27 años, y ya pues de ahí hasta los 80 que voy a cumplir ya pronto, pues imagínense.” Andrés García.

¿Con cuantas mujeres en total estuvo Andrés García?

A pesar de que el actor Andrés García no pudo dar una cifra exacta a la pregunta y comento que la cantidad es inmensa, aseguró que no se arrepiente de ninguna de las relaciones que tuvo, pues todas ellas a su manera fueron buenas.

“Cuantas no quiero ni saber, pero no me arrepiento de nada, no me arrepiento de ninguna relación sexual con ninguna mujer”. Andrés García.

A lo que finalmente recomendó olvidarse de las cosas malas a través del amor.

“Hacer el amor es una maravilla, se los recomiendo. Hagan el amor y olvídense de la pandemia”. Andrés García.

El video en TikTok cuenta con más de 3 millones 800 mil vistas, 188 mil 200 me gusta y 8126 comentarios.