Estos son los eventos mas destacados durante los Premios Oscar 2021

La ceremonia de los Premios Oscar 2021 estuvo llena de emociones, desde el inicio en la alfombra roja hasta el gran momento de la entrega de los premios.

Algunos de los momentos más destacados de la ceremonia de los Premios Oscar 2021 han quedado inmortalizados en redes sociales.

Glenn Close hace Twerking en los Premios Oscar 2021

Uno de los momentos que absolutamente nadie esperaba fue cuando Glenn Close, nominada al Oscar 2021 se levantó a bailar y hacer Twerking.

El momento en el que la nominada Glenn Close bailó durante una dinámica en los Oscar 2021, decidió levantarse y bailar, encendiendo los ánimos de la ceremonia.

Rápidamente, el Twerk que realizó Glenn Close en los Oscar 2021 se convirtió en tendencias en redes, celebrando la actitud de la 8 veces nominada.

y Glenn Close roba la noche con su twerk #Oscars pic.twitter.com/zniFbv8sJy — SensaCine (@SensaCine) — SensaCine (@SensaCine) April 26, 2021

Definitivamente Glenn Close se lleva el #Oscars a Mejor Baile. 😍😍 pic.twitter.com/MxYTiRW3Vn — Karli Palacio (@kapapiz) — Karli Palacio (@kapapiz) April 26, 2021

Brad Pitt le roba el corazón a Yuh-Jung Youn

Como es costumbre en los Oscar, el ganador del año pasado entrega la estatuilla al próximo y, en esta ocasión Brad Pitt se hizo presente en los Premios Oscar 2021.

La pasada ceremonia de los Oscar 2020, Brad Pitt ganó como Mejor Actor de Reparto gracias a 'Once Upon a Time In...Hollywood' (2019).

Ahora, tras ganar Yuh-Jung Youn por su participación en 'Minari' (2020) el actor fue el encargado de entregar el Premio Oscar 2021.

Sin embargo, lo mas destacado fue la reacción de la actriz Yuh-Jung Youn al conocer a Brad Pitt, hecho que representó a la mayoría de las fans de Pitt.

Cuando Brad Pitt te entrega el #Oscars y no lo puedes abrazar... pic.twitter.com/kk6qxVRsnE — AlexGomora (@AlexGomora) — AlexGomora (@AlexGomora) April 26, 2021

'El Agente Topo' pierde el Premio Oscar 2021 a Mejor Documental

Una de las grandes expectativas para Chile y Latinoamérica era ver ganar al documental 'El Agente Topo' en los Premios Oscar 2021.

El documental que narra cómo un abuelo de 80 años termina siendo un espía en una casa de ancianos, se robó el corazón de todos los latinoamericanos.

Es por esto que, tras perder el Premio Oscar 2021 todo Twitter se encendió y reclamaba el Oscar para Don Sergio Chemy , provocando una ola de memes.

como que me tinca igual despues de los #Oscars me apaña don sergio igual#Oscars2021 #AgenteTopo pic.twitter.com/YDSRXf1b3b — naxa rodriguez | 19 DAYS !! (@songsinourkey) — naxa rodriguez | 19 DAYS !! (@songsinourkey) April 26, 2021

Don Sergio no perdió su Oscar, los #Oscars perdieron a Don Sergio pic.twitter.com/Br7tLibIX2 — Fran ✪ crying over tfatws (@ozafabulosa) — Fran ✪ crying over tfatws (@ozafabulosa) April 26, 2021

yo explicandole a mi mama porque nos tenemos que ir a robar un Oscar para entregárselo a don Sergio #Oscars #AgenteTopo pic.twitter.com/mfelW856W8 — Mar ◟̽◞̽ 🧢|| H. lvs louis (@otbraveeh) — Mar ◟̽◞̽ 🧢|| H. lvs louis (@otbraveeh) April 26, 2021

El director Thomas Vinterberg dedica su Premio Oscar 2021 a su hija Ida

El director de cine y ganador del Premio Oscar 2021 por Mejor Película Extranjera por la película ‘Another Round’ (2021), lo dedicó a su hija Ida.

‘Another Round’ protagonizada por Mads Mikkelesen, ganó como Mejor Película Extranjera y su director, Thomas Vinterberg dedicó su premio a su hija Ida.

El director realizó un emotivo discurso en donde dedicó su Premio Oscar 2021 a su hija Ida de 19 años quien murió cuatro días antes de iniciar el rodaje de la película.

Más allá de cualquier premio, el discurso de Thomas Vinterberg mencionando el accidente automovilístico con el que perdió a la hija fue demoledor. Another Round se la dedicó a su memoria. pic.twitter.com/MecYfAIvQI — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) April 26, 2021

La hija de Thomas Vintererg, Ida murió a tan solo 4 días de iniciar el rodaje de ‘Another Round’ cuando su ex esposa y su hija viajaban en auto.

De acuerdo a los hechos, la ex esposa Maria Walbom y su hija Ida fueron chocadas en París cuando un conductor se distrajo por su teléfono celular.

“No tenía sentido continuar, pero no tenía sentido no continuar. Ella hubiese odiado eso. Así que decidimos hacer una película para ella, Esa era la única forma en la que podíamos hacerla. Lo mas importante es agradecer a mi hija Ida, que ya no está aquí. Ella estaba más entusiasmada con este proyecto que cualquier otra persona. La extrañamos e hicimos esta película para ella." Thomas Vinterberg

Zendaya arrasa en la Alfombra Roja

Otro de los momentos destacados de la noche fue la llegada de Zendaya a la Alfombra Roja quién deslumbró gracias a su vestido Valentino amarillo.

Zendaya logró impactar con su outfit en los Premios Oscar 2021 desde que pisó la Alfombra Roja y, de manera inmediata se hizo tendencias en redes.

Algunos de los usuarios en redes destacaron lo bien que lucía Zendaya en su vestido Valentino amarillo en los Premios Oscar 2021.

Zendaya Chris Pizzello / AP

Además, hubo quien comparó el look de Zendaya con el que utilizó Eiza González en los Premios Oscar 2019, quien también provocó gran impacto.

Cabe destacar que Zendaya será una de las conductoras durante la entrega de los Premios Oscar 2021 este 25 de abril.

Usuarios recuerdan a Chadwick Boseman, nominado a Mejor Actor en los Premios Oscar 2021

Chadwick Boseman, quien murió en agosto del 2020 por cáncer de colón, fue recordado en redes sociales gracias a su nominación en los Premios Oscar 2021.

De ganar Chadwick Boseman a Mejor Actor, se convertiría en los pocos actores en recibir un premio póstumo, tal y como ocurrió con Heath Ledger.

Asimismo, varios usuarios de redes sociales recordaron que en este año, el actor de ' Black Panther' (2018) aparecerá en la lista de 'In Memoriam'.

Lo diré por única vez: NO estoy preparado para ver el "In Memoriam" de Chadwick Boseman.



Un hombre que a pesar de que era consciente de que tenía los días contados, JAMÁS perdió la sonrisa.



Wakanda Forever. ❤#Oscars 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/yI87Z7GG5I — Darth Atrius. (@DarkSanti97) — Darth Atrius. (@DarkSanti97) April 25, 2021

La lista de los Premios Oscar 2021 recuerda a los actores que han muerto a lo largo del año, por lo que es de esperar que Boseman aparezca entre ellos.

De hecho, antes de que la ceremonia de los Premios Oscar 2021 comenzaran, el nombre de Chadwick Boseman se colocó entre las tendencias de Twitter.

Nota en desarrollo.