"Finalmente soy capaz de existir y ser yo", dijo Elliot Page durante una entrevista

Elliot Page se sabía niño desde pequeño. Así lo confirmó durante una entrevista con Thomas Page McBee para Vanity Fair, luego de declararse hombre transgénero en 2020.

"Cuando era un niño pequeño, absolutamente, al cien por ciento, sabía que era un niño" Elliot Page al periodista.

Ahora, Elliot Page confiesa vivir "con entusiasmo y alegría ", pues lo hace como su yo auténtico. Y eso implica no haber nacido en un cuerpo equivocado.

No, Elliot Page simplemente nació en un cuerpo trans. Claro que cuando era niño no comprendía por qué los adultos le decían que no podía ser hombre.

Pero desde entonces ya escribía cartas de amor que firmaba como 'Jason' y en cada aspecto de su vida, se sentía un niño porque eso es lo que siempre ha sido.

"Lo sientes. Ahora finalmente estoy volviendo a sentirme como soy, y es tan hermoso y extraordinario" Elliot Page.

Viviendo como Elliot Page, ha logrado desarrollar su creatividad y confianza. Pasa más tiempo solo y es productivo. Se siente cómodo, se cae bien.

"Es una simplificación decirlo de esta manera, pero siento una diferencia significativa en mi capacidad para simplemente existir , y no sólo día a día, sino momento a momento", cuenta.

El poder de ser Elliot Page

Elliot Page ha confesado sentirse empoderado desde que se declaró hombre transgénero. Tanto, que ahora es capaz de utilizar "toda la energía y el tiempo".

Antes, simplemente pasaba las horas revisando su cuerpo y sintiéndose mal . Incluso espera que su transición mejore su trabajo como actor por la sencilla razón de que ahora está "presente".

"Me estoy imaginando que cuanto más encarne quién soy y exista en el cuerpo en el que quiero existir, habrá una diferencia" Elliot Page.

Elliot Page realizó la entrevista con Vanity Fair antes de una conversación con Oprah Winfrey que se lanzará en Apple TV el próximo viernes 30 de abril.

Según dice, tiene la necesitad de hablar y ser visible para los niños trans que están siendo afectados por una serie de leyes anti-LGBT que avanzan en las legislaturas estatales de todo Estados Unidos.