Zimbabue vs Sudáfrica se miden en la Jornada 3 de la Copa Africana. Revisa cuándo y dónde ver el partido del rival de México en el Mundial 2026, que busca avanzar en su torneo regional.

Partido: Zimbabue vs Sudáfrica

Fase: Jornada 3 Copa Africana

Fecha: Lunes 29 de diciembre de 2025

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gran Estadio de Marrakech

Transmisión: FOX One

El lunes 29 de diciembre de 2025 arranca la Jornada 3 de la Copa Africana con cuatro partidos, entre ellos el Zimbabue vs Sudáfrica.

Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, necesita los tres puntos para mantenerse como segundo lugar del Grupo B.

Zimbabue vs Sudáfrica: ¿Dónde ver al rival de México en el Mundial 2026? Busca avanzar en Copa Africana

El partido Zimbabue vs Sudáfrica iniciará a las 10 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de FOX One.

¿Cómo va Sudáfrica en la Copa Africana?

Previo a su partido de la Jornada 3 vs Zimbabue en la Copa Africana, Sudáfrica derrotó 2-1 a la selección de Angola y perdió 0-1 con Egipto.

Con 3 puntos, Sudáfrica necesita ganar a Zimbabue para apoderarse de la segunda posición del Grupo B, y no depender del resultado Angola vs Egpto.

Criterios de clasificación en la Copa Africana de naciones

A los octavos de final de la Copa Africana clasifican los dos primeros equipos de cada grupo, si Sudáfrica mantiene su posición actual avanzará a la siguiente ronda,

Además de los 12 equipos mencionados, los cuatro mejores terceros clasificados de todos los grupos también avanzarán a los octavos de final.

A partir de octavos de final, el torneo se convierte en una competición de eliminación directa a partido único, con cuartos de final, semifinales y la final.

Así marcha el Grupo B de la Copa Africana luego de la primera jornada: