Villarreal vs FC Barcelona se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 17 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de la visita culé.

Villarreal vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de LaLiga

La visita al Villarreal en la Jornada 17 de LaLiga es muy peligrosa para el FC Barcelona, por lo que hacer un pronóstico es complicado.

El pronóstico es empate 2-2 entre Villarreal y FC Barcelona en la cancha del “Submarino Amarillo”.

Pronóstico: Villarreal 2-2 FC Barcelona

Villarreal vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Villarreal vs FC Barcelona en la Jornada 17 de LaLiga.

Villarreal

Portero: Luiz Júnior

Defensas: Navarro, Marín, Veiga y Pedraza

Mediocampistas: Buchanan, Parejo, Comesaña y Moleiro

Delanteros: Oluwaseyi y Ayoze

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí, Martín y Balde

Mediocampistas: Eric García, Pedri, Lamine y Raphinha

Delanteros: Rashford y Ferran

Villarreal vs FC Barcelona: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 de LaLiga

El domingo 21 de diciembre continúa la Jornada 17 de LaLiga con cuatro partidos, entre ellos el Villarreal vs FC Barcelona, en punto de las 9:15 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Villarreal vs FC Barcelona.

Partido: Villarreal vs FC Barcelona

Fase: Jornada 17 de LaLiga

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de la Cerámica

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Villarreal a la Jornada 17 de LaLiga?

El FC Barcelona recibe al Villarreal en la Jornada 17 de LaLiga, después de vencer 2-0 al Osasuna en su anterior partido.

Con el triunfo sobre Osasuna, el FC Barcelona se afianzó con 43 puntos en el liderato de LaLiga.

Previo al partido contra Villarreal, el FC Barcelona avanzó sobre el Guadalajara en la Copa del Rey.

En la Jornada 17 de LaLiga, Villarreal no jugó su partido programado en la Jornada 16 con Levante.

Villarreal marcha en la tercera posición de LaLiga con 35 puntos, así que ganar en su cancha sería muy importante.