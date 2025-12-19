Villarreal vs FC Barcelona se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 17 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de la visita culé.
Villarreal vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de LaLiga
La visita al Villarreal en la Jornada 17 de LaLiga es muy peligrosa para el FC Barcelona, por lo que hacer un pronóstico es complicado.
El pronóstico es empate 2-2 entre Villarreal y FC Barcelona en la cancha del “Submarino Amarillo”.
- Pronóstico: Villarreal 2-2 FC Barcelona
Villarreal vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Villarreal vs FC Barcelona en la Jornada 17 de LaLiga.
Villarreal
- Portero: Luiz Júnior
- Defensas: Navarro, Marín, Veiga y Pedraza
- Mediocampistas: Buchanan, Parejo, Comesaña y Moleiro
- Delanteros: Oluwaseyi y Ayoze
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Koundé, Cubarsí, Martín y Balde
- Mediocampistas: Eric García, Pedri, Lamine y Raphinha
- Delanteros: Rashford y Ferran
Villarreal vs FC Barcelona: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 de LaLiga
El domingo 21 de diciembre continúa la Jornada 17 de LaLiga con cuatro partidos, entre ellos el Villarreal vs FC Barcelona, en punto de las 9:15 horas, tiempo del centro de México.
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Villarreal vs FC Barcelona.
- Partido: Villarreal vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 17 de LaLiga
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de la Cerámica
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan FC Barcelona y Villarreal a la Jornada 17 de LaLiga?
El FC Barcelona recibe al Villarreal en la Jornada 17 de LaLiga, después de vencer 2-0 al Osasuna en su anterior partido.
Con el triunfo sobre Osasuna, el FC Barcelona se afianzó con 43 puntos en el liderato de LaLiga.
Previo al partido contra Villarreal, el FC Barcelona avanzó sobre el Guadalajara en la Copa del Rey.
En la Jornada 17 de LaLiga, Villarreal no jugó su partido programado en la Jornada 16 con Levante.
Villarreal marcha en la tercera posición de LaLiga con 35 puntos, así que ganar en su cancha sería muy importante.