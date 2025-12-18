Villarreal vs FC Barcelona chocan en la Jornada 17 de LaLiga. Conoce la fecha, horario y dónde ver ver el partido.

Partido: Villarreal vs FC Barcelona

Fase: Jornada 17 de LaLiga

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de la Cerámica

Transmisión: SKY Sports

Villarreal vs FC Barcelona: Fecha para ver el partido de la Jornada 17 de LaLiga

El domingo 21 de diciembre continúa la Jornada 17 de LaLiga con cuatro partidos, entre ellos el Villarreal vs FC Barcelona.

Villarreal vs FC Barcelona: Horario para ver el partido de la Jornada 17 de LaLiga

El partido Villarreal vs FC Barcelona iniciará a las 9:15 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 17 de LaLiga.

Villarreal vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Villarreal vs FC Barcelona.

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 17 de LaLiga?

El FC Barcelona recibe al Villarreal en la Jornada 17 de LaLiga, después de vencer 2-0 al Osasuna en su anterior partido de la competencia.

Con el triunfo sobre Osasuna, el FC Barcelona se afianzó con 43 puntos en el liderato de LaLiga.

Además, previo al partido contra Villarreal, el FC Barcelona avanzó sobre el Guadalajara en la Copa del Rey.

¿Cómo llega Villarreal al partido de la Jornada 17 de LaLiga vs FC Barcelona?

Previo a su partido de la Jornada 17 de LaLiga, Villarreal no jugó su partido programado en la Jornada 16 con Levante, duelo pospuesto para más adelante.

A diferencia del FC Barcelona, el Villarreal no logró clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

El Racing de Santander eliminó al Villarreal con marcador de 1-0, por lo que llamado Submarino Amarillo llegará golpeado a la cancha del FC Barcelona.

Villarreal marcha en la tercera posición de LaLiga con 35 puntos, así que ganar en su cancha sería muy importante.