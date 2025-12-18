Real Madrid vs Sevilla se miden en la Jornada 17 de LaLiga. Conoce el día, hora y canal para ver el partido.

Partido: Real Madrid vs Sevilla

Fase: Jornada 17 de LaLiga

Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

El sábado 20 de diciembre continúa la Jornada 17 de LaLiga con cuatro partidos, entre ellos el estelar entre Real Madrid y Sevilla.

El partido Real Madrid vs Sevilla iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 17 de LaLiga.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Sevilla.

¿Cómo llega el Real Madrid a la Jornada 17 de LaLiga?

El Real Madrid recibe a Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga, después de vencer 2-1 al equipo Alavés en su anterior partido de la competencia.

Con el triunfo sobre Alavés, el Real Madrid llegó a 39 puntos en el segundo lugar de LaLiga, cuatro unidades abajo del líder FC Barcelona.

Además, previo al partido contra Sevilla, Real Madrid avanzó sobre el Talavera en la Copa del Rey.

¿Cómo llega Sevilla al partido de la Jornada 17 de LaLiga vs Real Madrid?

Previo a su partido de la Jornada 17 de LaLiga, Sevilla goleó 4-0 al Real Oviedo, para llegar a 20 puntos en el noveno lugar del torneo.

A diferencia del Real Madrid, el Sevilla no logró clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

El Alavés eliminó al Sevilla con marcador de 1-0, por lo que el equipo albirojo llegará golpeado a la cancha del Real Madrid.