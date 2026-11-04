Viking vs Sabah se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 4-1 para el conjunto noruego.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Viking vs Sabah.

Ahora, Viking suma 4 puntos y es el lugar 22 de la fase de liga; mientras que Sabah se ubica en el lugar 31 con 3 unidades logradas.

Marcador del partido: Viking 4-1 Sabah.

Viking vs Sabah: así se definió el partido de la Champions League

El partido Viking vs Sabah, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Viking vs Sabah:

Minuto 11: Gol de Orphé Mbina (Sabah)

Minuto 27: Gol de Erik Botheim (Viking)

Minuto 69: Gol de Zlatko Tripic (Viking)

Minuto 81: Gol de Henrik Falchener (Viking)

Minuto 90+4: Gol de Erik Botheim (Viking)

¿Cuándo vuelven a jugar Viking y Sabah en la Champions League?

Viking y Sabah regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Viking visita al Atlético de Madrid el 25 de noviembre, mientras que Sabah enfrenta al Barcelona el 25 del mismo mes.