Luego de la goleada 4-0 que le propinó Club Tigres al Club Chivas, Veljko Paunovic director técnico del Rebaño aseguró que todo fue “un accidente”.

Y es que, en el partido que se llevó a cabo en el Estadio Jalisco, Club Chivas se fue con una fuerte derrota contra Club Tigres.

En ese sentido, Veljko Paunovic justificó errores y aseguró que tuvieron varias oportunidades pero no puedieron hacerlo, por lo que la derrota fue un accidente.

Incluso, mencionó que tuvieron varias jugadas a balón parado pero ahí fue donde los felinos les hicieron daño y terminó el goleada.

“Hoy esto ha sido un accidente. Siempre lo voy a decir, quisiera estar de este lado y seguir atacando, cuando tengo el campo lleno con mi afición… Con el 2-0 no me voy a meter atrás, porque tuvimos muchas de oportunidades para hacer el 2-1, muchas llegadas a balón parado pero nos agarraron en la contra y nos lastimaron demasiado”, dijo.

Veljko Paunovic. (Christian Torres Chavez / MEXSPORT)

Veljko Paunovic sobre la convocatoria de Chicote Calderón

Por otro lado, Veljko Paunovic comentó que el llamado de Chicote Calderón luego de la indisciplina cometida en Club Chivas fue porque se lo ha ganado.

Dejó claro que tiene la disposición de que la gente regrese pero se lo tienen que ganar, respecto a Alexis Vega no mencionó nada .

“Trazamos los términos para que la gente vuelva… Se lo tienen que ganar. No voy a ir repitiendo esto, Esto no nos ayuda. Tenemos que reagruparnos y no nos desviamos de los objetivos, no nos metamos en charcos que ya están detrás”, sentenció.

Veljko Paunovic quiere la revancha

Luego de ser derrotados por Club Tigres, Veljko Paunovic dijo que en el futbol siempre hay revanchas, aunque también perdieron la final en el Clausura 2023 contra Club Tigres.

“El futbol es un juego de muchos altibajos, a veces te encuentras con equipos que te superan, eso no es nuevo, siempre ha sido así, por lo tanto siempre tienes que saber que hay una revancha”, señaló.

