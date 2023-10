Se hizo presente el grito homofóbico en la cancha del Estadio Jalisco en el juego entre el Club Chivas y Club Tigres y el conjunto del Guadalajara podría recibir una sanción debido a que esto está prohibido en la Liga MX.

Fueron más de 2 veces que se escuchó el grito homofóbico en el partido entre el Club Chivas y Club Tigres, a pesar de que el árbitro paró el juego unos minutos debido a esta situación pero la afición rojiblanca continuó y podrían recibir sanción.

Cada vez que el Nahuel Guzmán hacía un despeje de meta, la gente explotaba con el grito homofóbico y el sonido local debió de sonar en cada despeje para evitar una sanción, pero era más fuerte y Chivas podría ser castigado con una multa.

Por más volumen del sonido local se escuchó más fuerte el grito homofóbico al momento del despeje de Nahuel Guzmán. pic.twitter.com/43ondYBcvm — JORGE JAIME GALLARDO (@gallardo_cancha) October 29, 2023

¿Cómo quedó el juego entre Club Chivas vs Club Tigres?

Se jugó la jornada 14 del Apertura 2023 entre el Club Chivas en contra del Club Tigres en el regreso del conjunto Tapatío al Estadio Jalisco debido al mal estado de la cancha del Estadio Akron y en el juego el marcador terminó 4-0 para los de Tigres.

Todo empezó muy parejo entre ambos equipos pero el marcador se abrió al minuto 15 gracias a Nicolás Ibañez que estaba en sustitución de André Pierre Gignac que no estaba debido a una suspensión por acumulación de tarejetas.

El argentino no se conformó con un gol y al minuto 53 de la parte complementaria logró poner el 2-0 para el Club Tigres ante el Club Chivas y a pesar de que los locales no bajaron los brazos, no pudieron igualar en nada a los felinos.

Ya para el resto del partido, al minuto 86 apareció el mexicano Diego Lainez para poner el 3-0 en el partido y en el tiempo agregado, Marcelo Flores metió su primer gol con los Tigres para cerrar la goleada de 4-0 ante la Chivas.

Club Tigres. (Refugio Ruiz / MEXSPORT)

Club Chivas en riesgo de la liguilla directa a falta de 3 juegos

Gracias a que el Club Chivas logró una derrota más en este Apertura 2023, se mantiene en sexto lugar general , el último sitio de la liguilla directa y corre riesgo de que quede fuera y juegue el play inn a falta de 3 juegos.

Los dirgidos por Veljko Paunovic están con 21 puntos y están en sexto lugar manteniéndose en zona de liguilla directa pero a falta de tres juegos, podrían quedar fuera de la misma pues equipos como León, Toluca y Juárez se acercan a esa zona.

Los siguientes partidos para Chivas será contra el Querétaro, Cruz Azul y contra el Club Pumas y si quiere sacar su boleto entre los primeros 6 lugares y evitar el play inn tendrá que sacar la victoria en los siguientes juegos sino a esperar resultados de otros equipos.

Club Chivas (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

