Valeria Marín sale de TUDN tras 7 años como conductora y comparte emotivo mensaje para despedirse de esta etapa.

El pasado 12 de agosto, Valeria Marín hizo oficial su renuncia a TUDN y explicó que busca nuevos horizontes profesionales.

Valeria Marín sale de TUDN tras 7 años trabajando en la televisora

Durante 7 años, Valeria Marín formó parte de la barra deportiva de TUDN y tras su participación como comentarista en el Mundial 2026, la conductora renunció.

Valeria Marín compartió un mensaje de despedida en Instagram, donde mencionó que era momento de cerrar una etapa en su vida.

“Dicen que todo en la vida son ciclos, y hoy, YO tomo la decisión que después de siete años inolvidables, el mío en TUDN llega a su fin” Valeria Marín

Valeria Marín renuncia a TUDN (Instagram/@valmarin_r)

La conductora expresó que sus 7 años en Televisa habían sido inolvidables, pues le brindaron oportunidades que le permitieron vivir experiencias como coberturas desde los eventos deportivos más importantes del mundo.

“Gracias por la confianza, por las oportunidades y por permitirme vivir coberturas, transmisiones y experiencias que marcaron mi vida. Siempre di todo de mí, con la pasión, compromiso y responsabilidad que este sueño merecía” Valeria Marín

Valeria Marín agradeció a sus compañeros y equipo técnico de TUDN por apoyarla, además de brindarle un ambiente de trabajo armonioso.

Por último, Valeria Marín compartió 20 fotos que describían su paso por esta televisora y junto a sus compañeros.

La conductora también aprovechó para mostrarle su cariño a Julián Gil, ya que conoció a su esposo durante una transmisión de TUDN.

¿Nuevo empleo o problemas? Esto se dice de la salida de Valeria Marín

Valeria Marín aclaró que su salida de TUDN había sido su decisión y descartó que supuestos problemas maritales hayan intervenido en su relación con la televisora.

Sin embargo, un rumor asegura que la relación de Valeria Marín con la televisora se vio afectada tras la participación de Julián Gil en cápsulas del Mundial 2026.

Julián Gil trabajó con TUDN durante este evento deportivo y la FIFA habría expresado su molestia a la televisora, luego de que presuntamente no respetara las restricciones que tenía la prensa en el Mundial 2026.

Valeria Marín (Instagram/@valmarin_r)

Aparentemente, se le retiraron las acreditaciones a Julián Gil y eso generó la molestia de él y Valeria Marín, según información del diario Récord.

Por si fuera poco, Valeria Marín habría mostrado su descontento, luego de que no fuera tomada en cuenta para asistir a la final del Mundial 2026 y en su lugar estuviera Tania Rincón.