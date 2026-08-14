Marc Crosas dedicó un emotivo mensaje a Valeria Marín tras su salida de TUDN y el mensaje generó polémica en redes sociales.

Valeria Marín confirmó su renuncia a TUDN el pasado 12 de agosto, luego de ser parte de sus filas por 7 años.

Marc Crosas se despide de Valeria Marín con un emotivo mensaje tras su salida de TUDN

La salida de Valeria Marín provocó que varios de sus compañeros se despidieran de ella, como el fue caso de Marc Crosas.

El futbolista español compartió un mensaje donde agradecía haber trabajado junto a Valeria Marín por 45 días en Nueva York, donde hicieron una cobertura del Mundial 2026.

“Sin saberlo, me regalaste la despedida soñada, Val. En NYC pasé 45 de los mejores días de mi vida” Marc Crosas

Marc Crosas dedica emotivo mensaje a Valeria Marín (Facebook/@Marc Crosas)

Marc Crosas mencionó que no tenía idea de que esa cobertura sería la última junto a Valeria Marín, pero tenía recuerdos bonitos junto a ella.

El conductor mencionó que a pesar de ya no trabajar con Valeria Marín, su amistad perduraría.

“No te vas a deshacer tan fácil de mí, ya lo sabes, pero todavía no puedo imaginarme lo que será llegar al piso 2 y no tenerte ahí sentada a mi lado para contarte cualquier pendejada, molestarte, pedirte un consejo, enseñarte algo, que me regañes, reírnos o simplemente saber que estás ahí” Marc Crosas

Marc Crosas mencionó que estaba triste de ya no poder compartir sus jornadas de trabajo con Valeria Marín, a quien gustaba de molestar y contarle sus ocurrencias.

“Gracias por hacerme parte de tu vida, por escuchar sin juzgar, por conocerme tanto y sobre todo, por enseñarme a FLUIR justo cuando más lo necesitaba” Marc Crosas

Por último, Marc Crosas cerró su mensaje con un “Te amo” y deseando lo mejor a Valeria Marín: “Te amo y admiro en todas tus facetas. Aún no te vas y ya te extraño”.

Marc Crosas y Valeria Marín (Instagram/@marcrosas)

Mensaje de Marc Crosas a Valeria Marín provoca polémica en redes sociales

El cariñoso mensaje de Marc Crosas a Valeria Marín fue criticado, ya que consideran que era inapropiados “mostrar su cariño” a su amiga.

Incluso, se rumoró que Valeria Marín dejaba TUDN luego de que tuviera problemas con sus esposo Julián Gil por la conexión que tuvo con Marc Crosas en la cobertura del Mundial 2026.

Este rumor fue desmentido, pues Julián Gil celebró el mensaje que Marc Crosas dejó a su esposa e incluso deseó que volvieran a coincidir laboralmente.

“La mejor mancuerna carajo. Los quiero siempre juntos”, escribió Julián Gil en el mensaje de Marc Crosas a Valeria Marín.

“No me hagas esto. Y si sí seguimos fluyendo? ¡Te amo con todo mi ser! ¡Esto trasciende por siempre y para siempre! ¡De mi no te escapas!”, escribió Valeria Marín.