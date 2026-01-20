La Copa Africana 2026 tuvo un final que quedará marcado en la historia del futbol, pues se enfrentaron Senegal y Marruecos, el cuál terminó con victoria y polémica para definir al campeón.

El inicio de la final de la Copa Africana 2026 fue muy intenso debido a que ambos equipos apostaron por la presión alta y el orden táctico, sin embargo, solamente uno de ellos pudo levantar el tan ansiado trofeo del continente africano.

Pese a que no hubo muchos goles en el encuentro, el juego quedó marcado por una toalla y un penal polémico que nunca será olvidado en la historia del balompié internacional.

Una toalla, una final y un escándalo: el insólito episodio que marcó la Copa Africana 2026

La final de la Copa Africana 2026 entre Senegal y Marruecos tuvo de todo: lluvia, tensión por parte de ambas selecciones, decisiones arbitrales polémicas y una toalla como protagonista.

El suceso se dio durante el penal que falló Brahim Díaz en la final de la Copa Africana 2026, pues con el campo totalmente empapado, el portero de Senegal, Édouard Mendy, colocó una toalla junto al arco para secar sus guantes y asegurar el agarre del balón.

Sin embargo, dicha situación generó molestia por parte de la Selección de Marruecos, ya que jugadores, auxiliares y hasta recogepelotas intentaron quitar la toalla en varias ocasiones.

La escena alcanzó niveles absurdos cuando Yehvann Diouf, portero suplente de Senegal, se tiró al suelo del campo de juego para proteger la toalla con su cuerpo. Todo el partido de la final de la Copa Africana de Naciones estuvo cargado de un ambiente hostil, pues los jugadores de Senegal incluso amenazaron con abandonar el partido por decisiones arbitrales injustas.

¿Cómo quedó la final de la Copa Africana 2026?

La final entre Senegal y Marruecos de la Copa Africana 2026 quedó 1-0 en favor de los liderados por Mané.

Posterior al juego de la Copa Africana 2026 que ganó Senegal, el portero Édouard Mendy publicó una imagen celebrando el título de su país y mostrando con orgullo la famosa toalla que generó mucha polémica.