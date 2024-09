André Marín Puig es un periodista deportivo que se se puede considerar un icono en la televisión mexicana. Ahora se encuentra muy delicado de salud, a tal grado que la Selección Mexicana y algunos de sus colegas piden ayuda.

En realidad esto no es nuevo, André Marín ha tenido problemas de salud desde hace varios años. Incluso ha logrado salir de duras enfermedades, pero algo pasa que recae.

Y cuando parecía que comenzaba a recuperarse, y que su carrera tomaba un giro diferente al fichar, sorpresivamente, por Televisa, de nuevo se encuentra luchando por su vida.

De hecho la última aparición de André Marín en pantalla fue el 18 de junio de este 2024. David Faitelson, con el que comparte cámaras y micrófonos, ha comentado en reiteradas ocasiones que le manda fuerzas y que siga luchando.

¿Qué tiene André Marín? La cronología de la enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte

Visto lo anterior, veamos lo que le aqueja a André Marín que lo ha tenido alejado de la televisión por mucho tiempo. Y que incluso la Selección Mexicana y tuvo que interceder.

Todo comenzó en 2019, un poco antes de la pandemia de Covid-19. Cuando André Marín era parte de Fox Sports se infectó de una bacteria llamada: Clostridium Difficile. Esto le hizo perder mucho peso, cosa que los televidentes manifestaron.

Así lo contó con Javier Alarcón su podcast: “Antes de la pandemia del Covid, me dio una cosa Javier, que no se la recomiendo a nadie, que se llama Clostridium, es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas.

André Marín en Fox Sports (Tomada de video)

Después de 6 meses de tratamiento y hospitales se logró recuperar, pero la cosa no termina ahí. Seguido de esa enfermedad tuvo problemas de espalda, específicamente en las vértebras.

También, en 2022 se perdió la Copa del Mundo debido a una fuerte neumonía que la contrajo en una visita al sanatorio. Y de nuevo logró salir.

Es probable que toda esta cadena de enfermedades se siga debiendo a la bacteria ya vista, incluso en 2022 fue operado del estomago por esa razón.

En 2023 se da la noticia que sería parte de Televisa, por un tiempo se le vio a ese André Marín que todos conocemos, pero desde hace un par de meses dejó de aparecer en los medios.

André Marín en Televisa (Tomada de video)

Selección Mexicana, equipos y colegas piden donadores de sangre

Lo se que se sabe del estado actual de André Marín es que se encuentra internado en un hospital, es posible que desde hace tiempo como lo ha mencionado David Faitelson.

Ahora la Selección Mexicana, David Faitelson, TUDN, Club América, Rayados de Monterrey han publicado que necesita donadores de sangre: “André Marín Puig. Atención en Monterrey: Urgen donadores de sangre y plaquetas… Hospital Muguerza de alta especialidad Obispado CP 64060 Miguel Hidalgo y Costilla # 2525.”

Como se mencionó, este mensaje lo han estado difundiendo, instituciones y colegas del periodista deportivo.