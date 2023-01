El Tuca Ferretti ha mostrado su interés por dirigir a la Selección Mexicana para el Mundial de 2026, aunque para que esto suceda, primero deberán ofrecerle el cargo los directivos.

El Tuca Ferreti habló en exclusiva para ESPN sobre el acontecer de la Selección Mexicana y de cómo aceptaría con gusto dirigir al equipo para el próximo proceso mundialista.

“ Yo estoy dispuesto . Durante años fui el entrenador que más la gente quería que yo fuera el técnico nacional. Por tener contrato con un equipo, Club Tigres, siempre lo rechacé” confesó.

“Ahora no tengo equipo, no tengo contrato con nadie. Y si me lo proponen estaría encantado y ponernos de acuerdo...no solo es ponerse de acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Hay que ponerse de acuerdo con los clubes, los dueños y no dueños” finalizó.

El ex técnico del Club Tigres y el FC Juárez ha sido por varios años uno de los candidatos favoritos de los aficionados para tomar las riendas del Tri.

Tuca Ferretti y Memo Vázquez (ISABEL / MEXSPORT)

Selección Mexicana: Tuca Ferretti se une a la larga lista de ‘nombres’ para dirigir al Tri

El Tuca Ferretti ha escrito su nombre en la extensa lista de directores técnicos que podrían hacerse cargo de la Selección Mexicana tras la salida de Gerardo Martino del puesto.

El fracaso del Tri en Qatar 2022 parece haber hecho eco en los más profundo del futbol mexicano, por lo que la decisión de quién será el próximo seleccionador demoraría más de lo presupuestado.

Marcelo Bielsa es quien pareciese tener la delantera, aunque algunos otros apuntan a que será Jaime Lozano o Rafael Márquez , o bien, que los tres formarán el cuerpo técnico ideal para el Mundial de 2026.

Conforme pasen los días, las especulaciones irán en aumento, los candidatos tomarán fuerza o se irán debilitando, y los fanáticos hambrientos de resultados, perderán la paciencia.

Selección Mexicana (Ricardo Mazalan / AP)

Selección Mexicana: ¿Cuándo jugará su próximo partido?

Concacaf Nations League

Selección de Surinam vs Selección Mexicana

Jueves 23 de marzo

*Horario y Sede por confirmar*

