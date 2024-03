¿Se imaginan a José Mourinho en la Liga MX? El entrenador portugués se encuentra sin equipo y no cierra las puertas a dirigir un equipo en el futbol mexicano.

El laureado camino de José Mourinho, ex de clubes como Real Madrid y Chelsea, está lejos de llegar a su fin, el portugués está en busca de equipo y está dispuesto a ampliar sus horizontes, incluso si se trata de la Liga MX.

Después de dejar la dirección técnica de la Roma, José Mourinho desea encontrar un nuevo destino en el verano, sin importar que éste se encuentre en Europa u otras latitudes del mundo, incluido México donde más de un equipo pelearía por tenerlo en el banquillo.

¿Qué dijo José Mourinho sobre su futuro?

Sin compromisos por el momento, José Mourinho se dijo libre y dispuesto a dirigir a cualquier club del globo terráqueo, por lo que los equipos de la Liga MX pueden apuntarse y convencer al laureado estratega portugués.

“No tengo club, soy libre. Pero quiero trabajar, en verano quiero trabajar”, reveló José Mourinho a los medios locales que lo abordaron en el Autódromo Internacional del Algarve en Portimão, en Portugal.

“Nunca digas que no, sobre todo en el futbol”, argumentó el luso, quien aseguró que su vida “es el futbol, puedo entrenar en cualquier sitio y no tengo problemas”.

¿En qué equipos de la Liga MX puede dirigir José Moutinho?

Después de las palabras de José Mourinho, los equipos de la Liga MX tienen permiso para ilusionarse, pero vamos a poner los pies en la tierra, realmente cuántos clubes del futbol mexicano tienen la capacidad económica para fichar al exentrenador del Real Madrid.

De acuerdo a cifras del sitio especialista ‘Statista’, José Mourinho cobró alrededor de 9.2 millones de euros brutos por temporada, (alrededor de 108 millones de pesos, bajo el cambio actual).

En información extraoficial, el vigente técnico campeón de la Liga MX, André Jardine, percibiría alrededor de 1.3 millones de dólares al año (más de 22 millones de pesos); mientras que Robert Dante Siboldi tendría un salario de entre 3 y 4 mdd al año, es decir podría alcanzar los 68 millones de pesos mexicanos.

En cuanto a Fernando Ortiz con Rayados, firmó un contrato de 700 mil dólares por temporada, alrededor de 14 millones de pesos.

El salario de Fernando Gago sería similar al que percibía su antecesor en Chivas, alrededor de un millón y medio de pesos al mes, es decir cerca de 18 millones de pesos por temporada.

Ninguno de los técnicos de los cuatro clubes más ricos del futbol mexicano se acercan al salario que percibía Mou en la Loba, pero soñar no cuesta nada y si The Special One está dispuesto a bajar sus pretensiones, bienvenido sea a la Liga MX.