Tigres derrota a Nashville y ya espera rival en la final de la Concachampions 2026.

Tigres venció a Nashville en el partido de vuelta de las semifinales por 1-0 (2-0 global), por lo que la escuadra felina se instaló en la final de la Concachampions 2026.
Así fueron los goles de la victoria de Tigres sobre Nashville:
- Minuto 68: Gol de Juan Brunetta (Tigres)
Tigres ahora espera rival entre LAFC y Toluca para la final de la Concachampions 2026, duelo en el que los angelinos llevan la ventaja debido a que ganaron el partido de ida.
Los Diablos Rojos, quienes contarán con Alexis Vega y Jesús Gallardo, deberán remontar el marcador si quieren avanzar a la final y lograr su boleto al Mundial de Clubes.
¿Cuándo jugará Tigres la final de la Concachampions 2026?
La final de la Concachampions 2026 se jugará el 30 de mayo de 2026, el cuál tendrá como protagonistas a los Tigres, quienes ya esperan rival entre LAFC o Toluca.
La Concachampions corona al campeón continental y otorga un pase a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes.