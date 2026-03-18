Toluca vs San Diego juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 18 de marzo de 2026 y el pronóstico es triunfo de los Diablos Rojos, 3-0 en el partido de vuelta.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Toluca vs San Diego.
Toluca vs San Diego: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de Toluca, 3-0 ante San Diego.
- Pronóstico: Toluca 3-0 San Diego
Toluca vs San Diego: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Toluca vs San Diego, como parte de la Concachampions 2026.
Toluca
- Portero: García
- Defensas: Isaís, Garcia, Briseño y Barbosa
- Mediocampistas: Arce, Ruíz, Castro y Córdova
- Delanteros: Nunes de Castro y Rossi
San Diego
- Portero: Ferree
- Defensas: Sargeant, Mcvey, Bombino, Duah
- Mediocampistas: Valakari, Tverskov, Soma y Dreyer
- Delanteros: Pellegrino e Ingvartsen
Toluca vs San Diego: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
Toluca vs San Diego juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 18 de marzo a las 21 horas por FOX One.
- Partido: Toluca vs San Diego
- Fase: Vuelta octavos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegaron Toluca y San Diego a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026?
San Diego recibió al Toluca en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 y tuvo un resultado favorable como local.
San Diego derrotó a Toluca por un marcador de 3-2 a su favor, por lo que si quiere avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026 tendrá que mantener o ampliar la ventaja en el partido de vuelta de los octavos de final.