Toluca vs San Diego juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 18 de marzo de 2026 y el pronóstico es triunfo de los Diablos Rojos, 3-0 en el partido de vuelta.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Toluca vs San Diego.

Toluca vs San Diego: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de Toluca, 3-0 ante San Diego.

Pronóstico: Toluca 3-0 San Diego

Toluca vs San Diego: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Toluca vs San Diego, como parte de la Concachampions 2026.

Toluca

Portero: García

Defensas: Isaís, Garcia, Briseño y Barbosa

Mediocampistas: Arce, Ruíz, Castro y Córdova

Delanteros: Nunes de Castro y Rossi

San Diego

Portero: Ferree

Defensas: Sargeant, Mcvey, Bombino, Duah

Mediocampistas: Valakari, Tverskov, Soma y Dreyer

Delanteros: Pellegrino e Ingvartsen

Toluca vs San Diego: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

Toluca vs San Diego juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 18 de marzo a las 21 horas por FOX One.

Partido: Toluca vs San Diego

Fase: Vuelta octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegaron Toluca y San Diego a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026?

San Diego recibió al Toluca en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 y tuvo un resultado favorable como local.

San Diego derrotó a Toluca por un marcador de 3-2 a su favor, por lo que si quiere avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026 tendrá que mantener o ampliar la ventaja en el partido de vuelta de los octavos de final.