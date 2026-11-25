Rayados vs América chocan en la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate de ambos equipos en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayados vs América: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga MX
Rayados 2-2 América es el pronóstico del partido ida de cuartos de final en el Apertura 2026.
Pronóstico: Rayados 2-2 América.
Rayados vs América: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos final de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs América, en la ida de cuartos de final de la Liga MX.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Érick Aguirre, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Orbelín Pineda, César Garza y Jesús “Tecatito” Corona
- Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers
América
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Emilio Lara, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Franco Rossano
- Mediocampistas: Alan Cervantes, Edwin Cerrillo y Carlos Álvarez
- Delanteros: Alejandro Zendejas, Óscar Perea y Henry Martín
Rayados vs América: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX
Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Rayados vs América. Miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas por TUDN, ViX y Canal 5.
- Partido: Rayados vs América
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5