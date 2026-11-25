Rayados vs América chocan en la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate de ambos equipos en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs América: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

Rayados 2-2 América es el pronóstico del partido ida de cuartos de final en el Apertura 2026.

Pronóstico: Rayados 2-2 América.

Rayados vs América: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos final de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs América, en la ida de cuartos de final de la Liga MX.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Érick Aguirre, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Orbelín Pineda, César Garza y Jesús “Tecatito” Corona

Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Emilio Lara, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Franco Rossano

Mediocampistas: Alan Cervantes, Edwin Cerrillo y Carlos Álvarez

Delanteros: Alejandro Zendejas, Óscar Perea y Henry Martín

Rayados vs América: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Rayados vs América. Miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas por TUDN, ViX y Canal 5.