La Final del Apertura 2026 podría tener una fecha poco habitual en el futbol mexicano: disputarse en temporada navideña por culpa de Toluca.

La participación del Toluca en la Copa Intercontinental abre la posibilidad de que la serie por el campeonato de la Liga MX se dispute el 24 y 27 de diciembre, justo durante las celebraciones de Navidad.

De lograrlo, el calendario del futbol mexicano tendría que modificarse para permitir que el equipo dirigido por Antonio Mohamed cumpla con sus compromisos internacionales.

La Copa Intercontinental modificaría el calendario de la Liga MX

Originalmente, la Liga MX tiene contemplado que la Final del Apertura 2026 se dispute el 10 de diciembre, con el partido de ida, y el 13 del mismo mes, con el encuentro de vuelta, sin embargo, esas fechas podrían cambiar ante la presencia del conjunto escarlata en el certamen organizado por la FIFA.

Toluca comenzará su participación en la Copa Intercontinental el próximo 9 de diciembre y, dependiendo de sus resultados, podría tener actividad también los días 12 y 16, esto complicaría la disputa de la Final en las fechas establecidas inicialmente.

Por esa razón, la Liga MX contempla un escenario extraordinario: trasladar los partidos por el título al 24 y 27 de diciembre, en caso de que los mexiquenses consigan llegar a la definición del campeonato.

Toluca podría provocar que la final de la Liga MX se dispute en Navidad. (Brandon / Brandon)

Una Final de Liga MX en plena Navidad

La posibilidad de jugar una Final de Liga MX en Nochebuena y apenas tres días después de Navidad representaría una situación atípica para el futbol mexicano, que habitualmente procura concluir sus torneos antes de las fiestas decembrinas.

Por ahora, el cambio en el calendario dependerá del recorrido de Toluca tanto en la Liga MX como en la Copa Intercontinental.