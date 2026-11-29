Toluca conoció este sábado 28 de noviembre a su rival en la Copa Intercontinental 2026, cita que encarará al Palmeiras de Brasil en el Derbi de las Américas. El partido es el 9 de diciembre en Catar.

Como ganador de la Concachampions, el Toluca será el representante de la Concacaf en la Copa Intercontinental 2026, y su primer rival será el Palmeiras, monarca de la Copa Libertadores.

Partido: Palmeiras vs Toluca

Fase: Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2026

Fecha: Miércoles 9 de diciembre de 2026

Horario: 11 horas

Sede: Estadio Jassim Bin Hamad

Transmisión: Por definir

Toluca enfrentará al Palmeiras (@EstadioToluca)

Copa Intercontinental 2026: Fecha del partido de Toluca en el Derbi de las Américas

Palmeiras vs Toluca jugarán el Derbi de las Américas 2026 el miércoles 9 de diciembre de 2026.

Copa Intercontinental 2026: Rival de Toluca en el Derbi de las Américas

La Copa Libertadores 2026 fue conquistada por el Palmeiras sobre Estudiantes de la Plata, y se convirtió en el rival del Toluca en el Derbi de las Américas.

Partido: Palmeiras vs Toluca

Fase: Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2026

Fecha: Miércoles 9 de diciembre de 2026

Horario: 11 horas

Sede: Estadio Jassim Bin Hamad

Transmisión: Por definir

Toluca representará a la Concacaf (@fifaworldcup_es)

¿A quién enfrentará el ganador del Derbi de las Américas?

El MamelodiSundowns FC, campeón de la CAF, se enfrentará al ganador del Derbi de las Américas de la FIFA en el Estadio Jassim Bin Hamad.

El segundo partido de la Copa Intercontinental 2026 para Palmeiras o Toluca, está programado para jugarse el sábado 12 de diciembre en la llamada Copa Challenger.

La gran final de la Copa Intercontinental 2026 será el miércoles 16 de diciembre, entre el PSG y el ganador de la Copa Challenger.