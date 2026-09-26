Tigres vs Puebla se encuentran en la Jornada 10 de la Liga MX. Sábado 26 de septiembre a las 21:10 horas por Canal 7 y FOX One.

Partido: Tigres vs Puebla

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7 y FOX One

Tigres vs Puebla es el segundo partido de cuatro programados el sábado 26 de septiembre, en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Puebla es uno de los equipos más sólidos del Apertura 2026, mientras que Tigres se encuentra peleando por clasificar entre los 8 primeros lugares de la competencia.

Tigres vs Puebla: Día para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

El sábado 26 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 10 de la Liga MX con el partido Tigres vs Puebla.

Tigres vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

El partido Tigres vs Puebla podrá verse a través de las señales de Canal 7 y FOX One a las 21:10 horas.

Tigres vs Puebla: Canal para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX