Tigres vs Pachuca juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra regia.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 29 de agosto.
Tigres vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Tigres 4-1 Pachuca es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Tigres 4-1 Pachuca.
Tigres vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Tigres vs Pachuca de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Tigres
- Portera: Itzel González
- Defensas: Greta Espinoza, Jimena López, Natalia Muñoz y Anika Rodríguez
- Mediocampistas: Alexia Delgado, Maricarmen Reyes, María Sánchez y Tatiana Flores
- Delanteras: Stephany Mayor y Jheniffer Cordinali
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Kelly Caicedo y Berenice Ibarra
- Mediocampistas: Karla Nieto, Andrea Pereira, Nina Nicosia y Aline Gomes
- Delanteras: Charlyn Corral y Natalia Mauleón
Tigres vs Pachuca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Tigres vs Pachuca se enfrentan en el inicio de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el sábado 29 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tigres vs Pachuca
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi