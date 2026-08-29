Tigres vs Pachuca juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra regia.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 29 de agosto.

Tigres vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Tigres 4-1 Pachuca es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Tigres 4-1 Pachuca.

Tigres vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Tigres vs Pachuca de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Tigres

Portera: Itzel González

Defensas: Greta Espinoza, Jimena López, Natalia Muñoz y Anika Rodríguez

Mediocampistas: Alexia Delgado, Maricarmen Reyes, María Sánchez y Tatiana Flores

Delanteras: Stephany Mayor y Jheniffer Cordinali

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Kelly Caicedo y Berenice Ibarra

Mediocampistas: Karla Nieto, Andrea Pereira, Nina Nicosia y Aline Gomes

Delanteras: Charlyn Corral y Natalia Mauleón

Tigres vs Pachuca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Tigres vs Pachuca se enfrentan en el inicio de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el sábado 29 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.