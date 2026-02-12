El partido Tijuana vs Mazatlán de la Jornada 7 de la Liga MX cambiará del domingo 22 de febrero al sábado 21 de febrero. Se jugará a partir de las 23:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Caliente.
Tijuana vs Mazatlán
- Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026
- Horario: 23:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One
¿Cuándo se jugará el partido Tijuana vs Mazatlán de la Jornada 7?
Tijuana vs Mazatlán, partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, se jugará el sábado 21 de febrero en lugar del domingo 22 de febrero, como había sido programado.
¿A qué hora se jugará el partido Tijuana vs Mazatlán?
El partido Tijuana vs Mazatlán iniciará a las 21:00 horas de Tijuana, es decir, a las 23:00, tiempo del centro de México.
El partido estaba pactado para las 19:00 horas, tiempo de Tijuana, es decir, a las 21:00 en el centro de México.
¿Por qué cambió de día y hora el partido Tijuana vs Mazatlán?
A través de sus redes sociales, la Liga MX anunció que Tijuana pidió cambiar de día y horario su partido de la Jornada 7 ante Mazatlán, equipo que estuvo de acuerdo con la modificación.
Se desconoce la razón por la que Tijuana solicitó cambiar de día y horario su partido de la Jornada y contra Mazatlán.
Hay dos horas de diferencia de la Ciudad de México con respecto a Tijuana, por lo que el juego terminará aproximadamente a las 01:00 horas del domingo 22 de febrero.