Toluca vs LAFC juegan el partido de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026, el miércoles 6 de mayo de 2026 y el pronóstico es victoria 2-0 de los Diablos Rojos.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Toluca vs LAFC.
Toluca vs LAFC: Pronóstico del partido de Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026, es triunfo de Toluca 2-0 sobre el LAFC.
- Pronóstico: Toluca 2-0 LAFC
Toluca vs LAFC: Posibles alineaciones del partido de Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Toluca vs LAFC, como parte de la Concachampions 2026.
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís
- Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero
- Delanteros: Sebastián Córdova, Alexis Vega, Paulinho
LAFC
- Portero: Hugo Lloris
- Defensas: Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous y Diego Palencia
- Mediocampistas: Marco Delgado, Timothy Tillman, Denis Bouanga, Nathan Ordaz y Tyler Boyd
- Delantero: Heung-min Son
Toluca vs LAFC: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
Toluca vs LAFC juegan vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026, el miércoles 6 de mayo a las 19:30 horas por FOX One.
En la otra semifinal, se enfrentan Tigres vs Nashville.
- Partido: Toluca vs LAFC
- Fase: Vuelta semifinales
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Toluca y LAFC en las semifinales de ida de la Concachampions 2026?
LAFC venció 2-1 a Toluca en la ida de las semifinales de la Concachampions 2026, para acercarse a la final del torneo.
LAFC necesita mantener la ventaja en el marcador global ante Nashville, para avanzar a la final de la Concachampions 2026.
- Un marcador de 1-0 les daría el pase directo a Toluca por el gol de visitante
- Ganar por 2 goles o más (3-1, 4-2, etc.): Clasifica Toluca directamente a la final
- Ganar 2-1: Empate global 3-3, obliga a tiempos extra y posiblemente penales para definir al ganador
- Derrota por cualquier marcador deja a Toluca eliminado y le da el pase al LAFC