Toluca vs LAFC juegan el partido de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026, el miércoles 6 de mayo de 2026 y el pronóstico es victoria 2-0 de los Diablos Rojos.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Toluca vs LAFC.

Toluca vs LAFC: Pronóstico del partido de Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026, es triunfo de Toluca 2-0 sobre el LAFC.

Pronóstico: Toluca 2-0 LAFC

Toluca vs LAFC: Posibles alineaciones del partido de Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Toluca vs LAFC, como parte de la Concachampions 2026.

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís

Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero

Delanteros: Sebastián Córdova, Alexis Vega, Paulinho

LAFC

Portero: Hugo Lloris

Defensas: Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous y Diego Palencia

Mediocampistas: Marco Delgado, Timothy Tillman, Denis Bouanga, Nathan Ordaz y Tyler Boyd

Delantero: Heung-min Son

Toluca vs LAFC: Pronóstico y posibles alineaciones de la vuelta de semifinales de la Concachampions 2026. (Jae C. Hong / AP)

Toluca vs LAFC: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

Toluca vs LAFC juegan vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026, el miércoles 6 de mayo a las 19:30 horas por FOX One.

En la otra semifinal, se enfrentan Tigres vs Nashville.

Partido: Toluca vs LAFC

Fase: Vuelta semifinales

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026

Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron Toluca y LAFC en las semifinales de ida de la Concachampions 2026?

LAFC venció 2-1 a Toluca en la ida de las semifinales de la Concachampions 2026, para acercarse a la final del torneo.

LAFC necesita mantener la ventaja en el marcador global ante Nashville, para avanzar a la final de la Concachampions 2026.