Tigres vs Atlante se encuentran en la Jornada 5 de la Liga MX; pronóstico 3-0 a favor de los felinos. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tigres vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga MX
Tigres 3-0 Atlante es el pronóstico en el Estadio Universitario, como parte en la Jornada 5 del Apertura 2026.
Pronóstico: Tigres 3-0 Atlante.
Tigres vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Atlante, en la Jornada 5 de Liga MX en su Apertura 2026.
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Alan Franco, Joaquim Pereira y Francisco Reyes
- Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Rômulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta y Diego “Chicha” Sánchez
- Delantero: Rodrigo Aguirre
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Eduardo Tercero, Nico Carrera y Aaron Quirós
- Mediocampistas: Eugenio Pizzuto, Octavio Vázquez, Luis Calzadilla, Walter Portales y Edgar Jiménez
- Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente
Tigres vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX
Tigres vs Atlante se miden a partir de las 19:00 horas el viernes 21 de agosto en el Estadio Universitario.
El partido de la Jornada 5 del Apertura 2026 será transmitido por Azteca 7 y FOX One.
- Partido: Tigres vs Atlante
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Azteca 7 y FOX One