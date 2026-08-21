Tigres vs Atlante se encuentran en la Jornada 5 de la Liga MX; pronóstico 3-0 a favor de los felinos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Tigres 3-0 Atlante es el pronóstico en el Estadio Universitario, como parte en la Jornada 5 del Apertura 2026.

Pronóstico: Tigres 3-0 Atlante.

Tigres vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Atlante, en la Jornada 5 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Alan Franco, Joaquim Pereira y Francisco Reyes

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Rômulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta y Diego “Chicha” Sánchez

Delantero: Rodrigo Aguirre

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Eduardo Tercero, Nico Carrera y Aaron Quirós

Mediocampistas: Eugenio Pizzuto, Octavio Vázquez, Luis Calzadilla, Walter Portales y Edgar Jiménez

Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente

Tigres vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX

Tigres vs Atlante se miden a partir de las 19:00 horas el viernes 21 de agosto en el Estadio Universitario.

El partido de la Jornada 5 del Apertura 2026 será transmitido por Azteca 7 y FOX One.