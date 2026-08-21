León vs Rayados se miden en la Jornada 5 de la Liga MX. Viernes 21 de agosto a las 19 horas por FOX One.
- Partido: León vs Rayados
- Fase: Jornada 5 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One
León vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX?
El viernes 21 de agosto de 2026 arranca la Jornada 5 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos León vs Rayados.
León vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX?
El partido León vs Rayados iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: León vs Rayados
- Fase: Jornada 5 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One
¿Cómo van León y Rayados en el Apertura 2026 de la Liga MX?
León se ha recuperado y suma seis puntos en el Apertura 2026, tras vencer a Necaxa en el cierre de la Jornada 4 de la Liga MX.
Rayados tiene 9 puntos y busca otra victoria para acercarse a la cima del Apertura 2026.