León vs Rayados se miden en la Jornada 5 de la Liga MX. Viernes 21 de agosto a las 19 horas por FOX One.

Partido: León vs Rayados

Fase: Jornada 5 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One

León necesita ganar en su cancha a Rayados (Adrian Macias / Adrian Macias)

León vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX?

El viernes 21 de agosto de 2026 arranca la Jornada 5 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos León vs Rayados.

León vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX?

El partido León vs Rayados iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de FOX One.

Partido: León vs Rayados

Fase: Jornada 5 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One

Rayados es uno de los mejores equipos en el Apertura 2026 (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

¿Cómo van León y Rayados en el Apertura 2026 de la Liga MX?

León se ha recuperado y suma seis puntos en el Apertura 2026, tras vencer a Necaxa en el cierre de la Jornada 4 de la Liga MX.

Rayados tiene 9 puntos y busca otra victoria para acercarse a la cima del Apertura 2026.