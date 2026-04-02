Tiger Woods rechazó ser capitán de Estados Unidos para los partidos de la Copa Ryder, y ha decidido alejarse del golf para buscar fuera del país tratamiento médico.

Un día después de que Tiger Woods se declaró inocente de conducir bajo los efectos del alguna sustancia enervante cuando su camioneta golpeó la parte trasera de un remolque, el golfista decidió alejarse del golf por un tiempo.

Tiger Woods publicó un comunicado en el que señaló que se apartaría por tiempo indefinido del golf y otras actividades públicas “para buscar tratamiento y centrarse” en su salud.

Comunicado Tiger Woods (@TigerWoods)

Permiten a Tiger Woods dejar Estados Unidos en busca de tratamiento

Douglas Duncan, abogado de Tiger Woods, pidió a un juez que se permitiera al golfista viajar fuera de Estados Unidos para comenzar un “tratamiento integral de hospitalización”.

La recomendación del médico de Woods se basó en la presentación clínica y la necesidad urgente de atención que no puede realizarse de manera efectiva en Estados Unidos, debido a que comprometería su privacidad.

Tiger Woods buscó tratamiento en un centro de hospitalización en Mississippi en enero de 2010 después de que fue sorprendido en una serie de relaciones extramatrimoniales.

Su agente dijo que buscó tratamiento en otra clínica después de su arresto por conducir bajo los efectos del alguna sustancia en 2017.

Tiger Woods se encuentra parado a un costado de su vehículo volcado. (Jason Oteri / AP)

Revelan imágenes del arresto de Tiger Woods

Tiger Woods manifestó asombro al ser esposado después de chocar su vehículo en Florida, según imágenes de una cámara corporal publicadas el jueves.

Tatiana Levenar, agente del condado de Martin, le dijo a Woods tras realizarle una prueba de sobriedad, que creía que sus facultades normales estaban afectadas y que está bajo una sustancia desconocida.

Woods explicó que estaba mirando su teléfono y cambiando la estación de radio cuando su Land Rover, que iba a exceso de velocidad, rozó la parte trasera de un camión y volcó.

En el video de la cámara corporal se ve a los agentes encontrar pastillas en el bolsillo de Tiger Woods después del choque.

“Eso es un Norco”, señaló Woods después de que un agente sacara dos pastillas blancas. Más tarde, las autoridades confirmarían que Woods tenía hidrocodona en su poder.