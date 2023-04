Tata Martino reapareció para hablar sobre el cariño que le tiene a la MLS, pues mencionó que le gustaría volver a dicha liga.

En entrevista para The Athletic, el ex técnico de la Selección Mexicana aseguró que podría escribir una nueva página en la MLS pues le parece un proyecto atractivo.

“Me atrajo, me gusta la liga y la posibilidad de volver siempre está ahí. Hay que saber con quién vas a trabajar y de qué se trata el proyecto. Desde allí se puede escribir una nueva página.Es una liga a la que volveré algún día”, dijo.

Por otro lado, Tata Martino aceptó que no tiene un destino definido, pues elegirá una liga que tenga un proyecto que le guste.

“Puede haber buenos proyectos en cualquier liga del mundo, solo te tiene que gustar el proyecto“, agregó.

Tata Martino sobre la foto con Lionel Scaloni

El Tata Martino también habló sobre la polémica foto que le tomaron con Lionel Scaloni, técnico de la Selección de Argentina, previo al partido contra la Selección Mexicana.

“Hubo un malentendido. Este tipo de relación con un club no siempre se da. Eso no se entendió del todo. Tengo un vínculo con el club que me ha durado toda la vida.El 80% de mi vida deportiva transcurrió en Rosario y en Newell’s. Es muy difícil separarse de todo eso”,dijo.

Tata Martino sobre Diego Cocca

Por otro lado, el Tata Martino aseguró que el camino para Diego Cocca en el Tri no será nada sencillo, es por eso que le envió sus mejores deseos.

“El camino no será fácil para él. No ha dirigido muchos juegos y ya está pasando por lo que yo comencé a experimentar al final de mi segundo año y al comienzo de mi tercer año (por las críticas). Espero que tenga la fuerza para soportarlo y seguir adelante”, agregó.

