Fernando Ortiz, técnico del Club América, sigue siendo un irrespetuoso con la historia del futbol mexicano, que es la misma historia del equipo al que dirige.

El argentino primero dijo que el juego contra Cruz Azul no era un Clásico y ahora minimiza el juego frente al Club Pumas.

Este sábado, las Águilas juegan contra los felinos en la cancha del estadio Azteca. Si el Club América llega a ganar, las posibilidades de que estos entren a las finales disminuirán considerablemente.

Pero esto no le ocupa al Tano Ortíz, quien volvió a demostrar que lo que más le importa no es el equipo rival, sino única y exclusivamente en sus jugadores .

“No soy de fijarme en el rival”, mencionó el entrenador argentino. “Lo que me importa es lo que hacen mis jugadores. Las conclusiones del rival no son mi enfoque, no van con nosotros”, mencionó,

Fernando Ortiz, amo de los Clásicos

Fernando Ortiz ha destacado como técnico del Club América, sobre todo cuando se enfrenta contra los grandes.

El Tano, como entrenador de las Águilas, no ha perdido ni con el Club Chivas, Cruz Azul y el Club Pumas , los tres equipos que se disputan la grandeza en el equipo mexicano.

El torneo pasado, el Club América ante los grandes de la Liga MX, no perdió, ganó los tres partidos y en este Clausura 2023, ha ganado los duelos ante el Club Chivas y Cruz Azul, va por el cuadro universitario.

Club América. (MEXSPORT / MEXSPORT)

Club América vs. Club Pumas

El Club América se enfrenta contra el Club Pumas el sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca.

El cuadro de las Águilas, es el segundo en la tabla de competencia con 30 unidades , y busca, sin Rayados de Monterrey tropieza, quedarse en el primer lugar general.

Los felinos son el lugar 12 de la tabla con 17 unidades, y lucha por quedarse entre los primeros doce para jugar repechaje.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok