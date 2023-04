Tata Martino le mandó un mensaje a Diego Cocca en el que aseguró que no será un camino sencillo para el nuevo técnico en la Selección Mexicana.

Y es que, el ex técnico del Tri dejó claro que Diego Cocca ya ha sufrido en 3 partidos, los abucheos y críticas que Martino sufrió a lo largo de su estancia en el combinado nacional .

“Espero que tenga mucho éxito al frente de la selección. El camino no será fácil para él. No ha dirigido muchos partidos y ya está pasando por lo que yo empecé a experimentar al final de mi segundo año y al principio del tercero”, dijo para The Athletic.

Cabe recordar, que Diego Cocca ha sido blanco de críticas después de 3 partidos más por el reciente empate ante la Selección de Estados Unidos.

Tata Martino sobre la Selección Mexicana en Qatar 2022

Tata Martino también confesó que lo que sucedió en Qatar era predecible, pues las expectativas no eran tantas dada la situación que se vivía en ese momento.

“Cuando evalué lo que pasó en la Copa del Mundo, creo que los resultados eran predecibles de acuerdo con las expectativas de México”, aseguró.

Aunque, también confesó que después de su desempeño frente a Arabia Saudita, debieron haber enfrentado a Francia.

“Según nuestras actuaciones, deberíamos haber sido el equipo que se enfrentó a Francia en la segunda ronda, especialmente después de lo que ocurrió en nuestro último partido de la fase de grupos”, sentenció.

Tata Martino sobre Alejandro Zendejas

El Tata Martino habló sobre el hecho de que Alejandro Zendejas haya preferido a Estados Unidos en lugar de México.

“Vengo de un país que puede tener muchos defectos, pero el compromiso con la Selección es inquebrantable. No entendemos por qué hay que convencer a un jugador para que venga a jugar con la Selección. Los jugadores tienen que presentarse con su Selección”, dijo.

