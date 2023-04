Cristiano Ronaldo se harta del estilo de vida que Georgina Rodríguez ha adoptado desde su llegada a Arabia Saudita, y el actual delantero del Al-Nassr estaría considerando la posibilidad de dejarla.

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez correría peligro a causa de la actitud “despilfarradora” de la modelo y madre de dos hijas con el astro de la Selección de Portugal.

De acuerdo con información de Noite das Estrelas, programa de televisión, el Bicho estaría molesto con el hecho de que Rodríguez no haga otra cosa además de irse de compras.

“Ronaldo no está feliz. Georgina, se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar”, comentaron.

“No están bien y es probable que se separen. La realidad es que Cristiano Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto” finalizaron.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (captura de pantalla / Georgina Rodríguez Instagram @giorginagio)

Al Hilal quiere contratar a Lionel Messi para causarle “pesadillas” a Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr

El Al Hilal hará lo posible por fichar a Lionel Messi la próxima temporada con la misión de causarle “pesadillas” a Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr.

Si el Bicho creía que ya se había deshecho por completo de La Pulga, parece no estar de todo en lo correcto con el intento que harán los archirrivales de El Club Global.

Cabe recordar que el Al Hilal le prometió a Messi pagarle el doble de lo que gana Ronaldo actualmente, es decir; recibiría poco más de 8 mil millones de pesos por temporada .

Aunque Lionel habría declinado la oferta, aún no hay nada escrito, y Cristiano estaría viviendo los últimos minutos de ‘su reinado’ antes de cederle el trono al campeón del mundo argentino.

Lionel Messi (Andreas Schaad / AP)

Cristiano Ronaldo: Estadísticas con el Al-Nassr

Partidos jugados: 11

Goles anotados: 11

Asistencias: 2

