El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) recibió la apelación de Senegal tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirarle el título de campeón de la Copa Africana.

El TAS aún no ha fijado un calendario para el proceso, que podría ser largo, mientras la Federación de Senegal pidió más tiempo para presentar su escrito.

El caso incluye acusaciones de presunta corrupción en la CAF y cuestiona la sanción aplicada por el abandono de 15 minutos durante la final contra Marruecos.

Senegal pidió investigación por presunta corrupción dentro de la CAF

El gobierno de Senegal prometió la semana pasada que presentaría una apelación ante el TAS en Suiza, y también pidió una investigación internacional sobre “presunta corrupción” dentro del organismo rector del fútbol africano.

El TAS indicó en un comunicado que la Federación de Senegal también solicitó más tiempo para presentar su escrito de apelación porque la CAF aún no ha entregado los motivos detallados por escrito para explicar su veredicto.

CAF despoja a Senegal del título de la Copa Africana y corona a Marruecos. (quinto partido)

“En esta etapa temprana del procedimiento y considerando la solicitud de la (federación de Senegal) de suspender los plazos, no es posible anticipar un calendario procesal ni indicar cuándo se programará una audiencia”, señaló el tribunal.

¿Por qué le quitaron el título de la Copa Africana a Senegal?

Los jueces de apelación de la CAF le quitaron el título de la Copa Africana a Senegal dos meses después de la final, como castigo por un abandono de 15 minutos por parte de los jugadores para protestar por un penal sancionado a favor de Marruecos.

El árbitro reanudó el partido después de que el equipo de Senegal regresó, y luego el penal de Marruecos fue atajado, enviando el partido al tiempo extra. Los senegaleses anotaron el único gol en el tiempo extra para vencer al país anfitrión 1-0.

Sin embargo, los jueces de la CAF citaron una norma del torneo según la cual cualquier equipo que se niegue a jugar “quedará eliminado de manera definitiva de la competición en curso”, razón por la que les quitaron el campeonato.