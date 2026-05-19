Spirit vs Pachuca juegan en semifinales de la W Champions Cup. El partido es el miércoles 20 de mayo de 2026 y será transmitido a las 20:30 horas por ESPN y Disney+.

Partido: Spirit vs Pachuca

Fase: Semifinales

Torneo: W Champions Cup

Fecha: Miércoles 20 de mayo de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: ESPN y Disney+

Charlyn Corral es la estrella del Pachuca femenil (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Spirit vs Pachuca: A qué hora ver las semifinales de la W Champions Cup

Spirit vs Pachuca se enfrentarán el miércoles 20 de mayo de 2026 a partir de las 20:30 horas en las semifinales de la W Champions Cup.

Spirit vs Pachuca: ¿Dónde ver las semifinales de la W Champions Cup?

El Spirit vs Pachuca de Charlyn Corral será transmitido por las plataformas de ESPN y Disney+.

Partido: Spirit vs Pachuca

Fase: Semifinales

Torneo: W Champions Cup

Fecha: Miércoles 20 de mayo de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Cuándo es la Final de la W Champions Cup?

La escuadra ganadora de la semifinal, Spirit vs Pachuca, clasificará a la Final de la W Champions Cup, programada para el sábado 23 de mayo.

Ese mismo día, los clubes perdedores de las semifinales disputarán el partido por el tercer lugar.

La W Champions Cup es la única vía de clasificación para que los clubes de la región accedan a las competiciones globales de clubes femeninos organizadas por la FIFA.

Concacaf cuenta con 2.5 plazas para la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, cuya primera edición está programada para 2028.

El club ganador de la W Champions Cup 2025/26 clasificará a la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027.