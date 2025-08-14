Mientras los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 están en plena actividad, en México detuvieron a los presuntos ladrones de uniformes que usa la Delegación Mexicana.

Así es, hace unos días se reportó que una gran cantidad de uniformes que la Delgación Mexicana usa para los Juegos Panamericanos Asunción 2025 fueron hurtados.

Al parecer no afectó a los atletas, pues fueron con normalidad a las competencias, y la realidad es que están teniendo un gran rendimiento. Están entre los mejores del medallero.

Recordemos que estos Juegos son Sub-23 y que la edad mínima para participar son de 12 años. Esta es la segunda edición, y toma mucha importancia porque sirve para clasificar a los Juegos Panamericanos.

Detienen a presuntos ladrones de uniformes para Juegos Panamericanos Junior 2025; los estaban vendiendo en redes

El 5 de agosto, se supo que 985 piezas del uniforme que usan los atletas mexicanos para los Juegos Panamericanos Asunción 2025, y que las fabrica la marca Charly, fueron robadas.

Una semana después, ya detuvieron a estos presuntos ladrones. Resulta que los tenían guardados en la ‘Primaria Bélgica’ en la Alcaldía Venustiano Carranza.

Ya que los tenían, estos presuntos delincuentes, los intentaron vender mediante Instagram. Pero ahí entró la Policía de Investigación, pues interceptaron la venta y los detuvieron “por la posible comisión de encubrimiento por receptación“.

Aún no se sabe que va a pasar con los uniformes que lograron recuperar.

Derivado de trabajo coordinado de inteligencia y campo compañeros #PDI de la @FiscaliaCDMX , detuvieron en flagrancia a dos hombres, por la posible comisión de encubrimiento por receptación; hecho ocurrido en agosto 2025 en @A_VCarranza e @Alc_Iztapalapa pic.twitter.com/5hjgOQpYN4 — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) August 14, 2025

Medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025; México mantiene su buen nivel

Pasando a mejores noticias, se debe decir que la Delegación Mexicana está teniendo una gran actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Actualmente, se encuentra en el quinto lugar del medallero, con 8 preseas doradas, 15 de plata y 15 de bronce. Andrés Dupont, Celia Pulido, María Méndez, Humberto Nájera, Lot Méndez, Donovan Guevara, son algunos de los atletas que han destacado en estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.