La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al piloto Pato O’Ward por su triunfo en la carrera Mid Ohio.

A través de redes sociales, Sheinbaum no dejó de lado la victoria de Pato O’Ward, quien logró poner en alto el nombre de México en el automovilismo.

El mensaje fue acompañado por emojis de aplausos, reconociendo la gran labor del mexicano Pato O’Ward dentro del automovilismo internacional.

“Felicidades al piloto Pato O’Ward por su triunfo en la carrera Mid Ohio de IndyCar” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum felicita a Pato O’Ward por triunfo en la Mid Ohio (Captura / X)

Pato O’Ward logra importante victoria en la IndyCar y lanza un ¿Y si sí?

El piloto regiomontano Pato O’Ward, demostró maestría al volante con la escudería Arrow McLaren, asegurando la victoria en el Gran Premio Honda Indy 200.

Esta hazaña constituye el noveno éxito en la trayectoria profesional del joven de 27 años dentro de la Serie IndyCar, marcando además su primer ascenso a lo más alto del podio en la presente temporada 2026.

Claudia Sheinbaum resaltó su desempeño como un ejemplo de excelencia deportiva, valorando su capacidad para representar a México en las categorías más exigentes y competitivas del automovilismo norteamericano.

La ejecución en el trazado de Lexington fue producto de una labor estratégica y coordinada, permitiéndole a O’Ward repetir la gloria en un circuito donde ha salido victorioso en dos de las últimas tres ediciones.

Tras cruzar la meta sin errores, el piloto no se olvidó del Mundial 2026 al utilizar la frase “¿Y si sí?” para alentar a la Selección Mexicana en su duelo mundialista ante Inglaterra.