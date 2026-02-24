Serena Williams se alista para un posible regreso al tenis, pero mientras ese momento llega, la tenista cambió la raqueta para debutar como productora de la serie de Prime Video “The CEO Club”.

La tenista campeona de 23 títulos de Grand Slam no compite desde el US Open 2022, cuando dijo que estaba evolucionando para alejarse del tenis.

Sin embargo, hace unos días, pasó a ser elegible para volver a competir tras reincorporarse al grupo de control antidopaje del deporte.

Serena Williams actuando (Serena Williams)

Serena Williams y la transición de atleta de élite a empresaria

La mayor lección que ha tenido Serena Williams en los últimos años es que no debe rendirse nunca y hay que seguir intentándolo.

Así, la exitosa tenista, quien protagoniza la serie junto a la cantante mexicana Thalía, emprendió un camino distinto en la vida, aunque nadie descarta su regreso al deporte blanco.

La serie de ocho episodios sigue a destacadas ejecutivas mientras afrontan decisiones de alto riesgo, responsabilidades familiares y desafíos personales al tiempo que construyen marcas globales.

Serena se desempeñó como productora ejecutiva a través de su empresa Nine Two Six Productions, un papel que, según dijo, le resultó natural tras años bajo el escrutinio público.

Poster de la serie "The CEO Club" (especial)

“Después de estar tanto tiempo en el ojo público, de verdad quieres controlar la narrativa y asegurarte de que la verdad salga a la luz” Serena Williams, tenista

Serena Williams y la resiliencia en el deporte y la vida

Serena Williams acepta que la resiliencia mental que se requiere en el deporte, la preparó para las presiones del liderazgo que implica el mundo empresarial como productora de TV.

Dice que cuando se es la mejor, “la mayoría de la gente quiere que no te vaya tan bien”.