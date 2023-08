Chicharito Hernández presumió su nuevo look en su canal de Twitch y le hicieron ver que se parece a su amigo Diego Dreyfus, quien tiene el mismo corte.

Como es costumbre, Chicharito Hernández aprovecha su tiempo libre para divertirse en su canal de Twitch, donde en los últimos días ha dejado ver su nuevo look.

El Chicharito se mantiene recuperándose de su lesión y ante ello aprovecha para convivir un rato con sus seguidores en la plataforma de Twich, donde luce con un corte haciendo referencia a sus inicios en su carrera como futbolista.

Chicharito estrena look en Twitch

En una de las transmisiones en el canal de Twitch, Chicharito Hernández estrenó nuevo look, el delantero mexicano reveló la razón de esta nueva imagen.

“Bueno pues, le voy a enseñar mi nuevo corte, a la chingada; cha, no sé que hacer, se los enseño o no se los enseño, me vale v#%$#, me rape porque ya se me está yendo la gente del estadio es mejor esto, que estar escondiendo la calvicie, voy a estar pelón un buen rato”, indicó Chicharito.

Durante el directo, el jugador se quitó la gorra que llevaba puesta, mostrando así su nuevo corte de pelo. Aunque reconoció que este cambio de look podría hacerlo parecer más viejo.

¡Ájale!



'Chicharito' Hernández nos compartió su nuevo look mientras transmitía en su cuenta de Twitch.

Confesó el motivo:

"Gente, me rapé porque se me estaba yendo la gente del estadio"



¿Te gusta su nuevo look?



Chicharito Hernández, en rehabilitación

A pesar de su ausencia en las canchas, Chicharito Hernández ha mantenido a sus fans actualizados sobre su proceso de rehabilitación.

Actualmente, se encuentra en la fase de recuperación con ejercicios que no comprometen una nueva lesión y ha evidenciado un cambio físico notable en las últimas semanas.

De momento, Chicharito Hernández se entretiene haciendo lives y jugando online, algo que en los últimos meses parece hacer mejor que jugar futbol.

Cabe destacar que Chicharito no volverá a jugar un partido oficial hasta marzo del próximo año, después de haber sufrido una ruptura de ligamentos.

