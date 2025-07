No todo son favores a Lionel Messi en la MLS. Ahora el futbolista argentino y su compañero en Inter Miami, Jordi Alba, fueron suspendidos por no acudir al All Star Game ante el equipo de la Liga MX.

El All-Star Game 2025 de la MLS se llevó a cabo el pasado miércoles 23 de julio y el rival fue, como en años anteriores, el equipo de estrellas de la Liga MX.

Como era de esperarse, en el cuadro de la MLS se contaba con la presencia de Lionel Messi, máxima figura del balompié estadounidense; sin embargo, el argentino y se compañero Jordi Alba se negaron a presentarse.

El reglamento de la MLS estipula que si un jugador se niega a jugar el All Star Game, recibirá un partido de suspensión, aunque se especuló con que Messi sería perdonado por ser la gran figura de la liga.

MLS confirma suspensión a Messi y Jordi Alba por no ir al All Star Game vs Liga MX

Después de días de rumores, la MLS confirmó el viernes 25 de julio la suspensión de un partido para Lionel Messi y Jordi Alba, jugadores del Inter Miami, por no asistir al All Star Game 2025 vs la Liga MX.

"De acuerdo a las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club", indicó la MLS en un comunicado.

De esta manera, Lionel Messi y Jordi Alba no podrán estar disponibles para el partido que el Inter Miami tiene el sábado 26 de julio en casa ante el Cincinnati FC.

Messi le hace el feo al futbol mexicano y no estará en Juego de Estrellas vs la Liga MX. (Harry Castiblanco / Mexsport)

Comisionado de la MLS justificó el “cansancio” de Messi para no ir al All Star Game 2025

Los rumores de que Messi no sería castigado por no acudir al All Star Game 2025 fueron alimentados en gran medida por el mismo Comisionado de la MLS, Don Garber, quien justificó el “cansancio” del futbolista argentino.

El Comisionado de la MLS recordó que el Inter Miami prácticamente no ha tenido descanso en el último mes, debido a su participación en el Mundial de Clubes 2025 y después los partidos pendientes del torneo local que no disputó por su participación en la nueva competición de FIFA.

“Miami ha tenido un calendario distinto al de cualquier otro equipo. La mayoría de nuestros equipos tuvo un descanso de 10 días. Miami no lo tuvo. Leo ha jugado 90 minutos en todos esos partidos en los que ha participado”, señaló en conferencia de prensa.

El All Star Game 2025 terminó favorable para las estrellas de la MLS, quienes le ganaron 3-1 al equipo conformado por los mejores jugadores de la Liga MX.