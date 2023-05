Previo al juego de ida de los cuartos de final entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey, fans regios no pudieron ingresar a Torreón, y los que lo consiguieron recibieron trabas para entrar al estadio lagunero.

A través del programa Tiro Directo, el reportero Alex ‘Regio’ Aguirre dio cuenta de esta información.

“No están dejando ingresar a aficionados de Rayados de Monterrey al estadio de Santos Laguna”, denunció el comunicador, quien detalló lo que ocurría a las afueras del estadio y de la ciudad.

“A la entrada de Torreón existía un retén y estuvieron regresando autobuses que venían de la Ciudad de Monterrey”, señaló.

Santos Laguna vs Rayados de Monterrey: Fans regios se las ingenian para llegar a Torreón

Este miércoles se juega el duelo de ida de los cuartos de final entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey, donde los fans regios se las ingeniaron para llegar a Torreón.

Los fans regios que pudieron llegar al estadio en carros o camionetas, “de plano no los están dejando entrar al estadio por el hecho de que son visitantes”, agregó.

Y fue más allá: “El argumento es que por su seguridad, a pesar de que traen su FAN ID y traen su boleto”.

Para reforzar su información, Alex Regio Aguirre entrevistó a fans de Rayados de Monterrey. “Desde cinco kilómetros antes nos negaron el acceso que por nuestra seguridad”, dijo uno de ellos, quien llegó en aventón sobre un camión de la basura .

En su caso no portaba playera de Rayados, pero aún así le negaron el acceso: “Vengo con camiseta de México, no vengo ni con camiseta de Rayados, nos están pidiendo INE y si es de Nuevo León, no entras”.

Se esperaban alrededor de mil fans regios, pero la mayoría no llegó al estadio para ver el juego de fuerte rivalidad entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey .

La #LiguillaEnFamilia en la Comarca Lagunera ✌️ pic.twitter.com/0Ola6Arv2q — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 10, 2023

La Liga MX presume buen ambiente previo al Santos Laguna vs Rayados de Monterrey

Contradictoriamente a lo que en realidad ocurría en los alrededores del estadio de Santos Laguna , la Liga MX presumió el ambiente familiar que se vivía previo al duelo vs Rayados de Monterrey.

La realidad es que pocos fans regios podrán ver a su equipo, el líder del torneo, enfrentar al Santos Laguna, que llega al duelo tras superar el repechaje y luego de terminar en el lugar 13 de la tabla general.

