La situación del Club Santos Laguna es mala y parece que no va a mejorar pronto. Esto lo aprovechó un empresario de Torreón para pedirle a Alejandro Irarragorri que le vendería el equipo, y este le dijo que no.

Y es que Santos Laguna lleva varios torneos siendo, uno de los peores clubes, si no el peor, de la Liga MX. Internamente han habido cambios, pero Alejandro Irarragorri es la cabeza del equipo.

En este Clausura 2025 la cosas no parecen mejorar, aún con el Tano Ortíz. Llevan 4 partidos, y todos los han perdido. Además tienen un dato que es alarmante: no ganan un partido desde septiembre del 2024.

Si hubiera descenso ya se hubieran ido varias veces. Sin embargo, gracias al sistema de porcentaje y al futbol mexicano, se mantienen en primera y hasta se han librado de la multa.

Empresario de Torreón le pide a Alejandro Irarragorri que venda al Club Santos Laguna; la respuesta sorprendió a todos

Como vimos, Santos Laguna se encuentra en uno de sus peores momentos futbolísticos. Así que un empresario de Torreón llamado: Maurice Collier, le pidió a Alejandro Irarragorri que le vendiera el equipo.

Alejandro Irarragorri le contestó con un rotundo no, pero no solo eso, también dejó un mensaje un tanto polémico: “Maurício, Mi interés en vender es tan remoto como tu comprensión de negocios relevantes. Si realmente tuvieras la posibilidad de comprar algo así, sabrías que este tipo de negociaciones no se hacen con declaraciones populistas, sino con seriedad, visión y respeto por la institución. Saludos cordiales”.

Maurice Collier le contestó con un video, en este dice que es cierto que no sabe mucho de futbol, pero que Irarragorri inició la misma forma. Pero bueno, ya se sabe que el dueño de Santos no soltará el equipo de ninguna forma.

¿Quién es Maurice Collier? El empresario de Torreón que le pidió a Alejandro Irarragori que venda al Club Santos

Maurice Collier de la Marliere, el empresario de Torreón que le pidió a Alejandro Irarragori que venda al Club Santos, nació en Gómez Palacio, Durango, y es reconocido por sus negocios y su compromiso social.

Este empresario creó al Grupo MACOM, que es una empresa dedicada a la publicidad. Además fundó Haciendo Mi Ranchito, lugar para eventos sociales.