Santiago Giménez está en el ojo del huracán, pues pese a que anotó doblete en la Europa League, ha sido señalado por el propio capitán del Feyenoord de no seguir las reglas internas.

Orkun Kökcü, capitán del Feyenoord, criticó a Santiago Giménez por desobedecerlo, pues el penal que anotó no le correspondía cobrarlo al mexicano.

“Nuestro delantero (Santiago Giménez) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema”, dijo.

Medios en Países Bajos aseguran que al interior del vestidor habría molestia con el ‘Bebote’ y que habrían hecho llegar las quejas hasta la directiva.

Santiago Giménez explica qué pasó con el polémico penal que cobró

Santiago Giménez ya dio a conocer su versión después de que cobró el penal sin permiso del capitán del Feyenoord, lo cual lo ha hecho quedar mal al interior del equipo.

Al finalizar el encuentro, el exatacante de Cruz Azul aceptó que hubo un inconveniente con el capitán del equipo por ver quién cobraba la pena máxima.

Señaló que en América es normal que el centro delantero sea quien cobre los penales o decida quien lo haga, pero señaló que en Europa es diferente y se tendrá que adaptar.

“En América nos enseñan que el ‘9′ tiene que agarrar el balón y patearlo (el penal). El ‘9′ tiene que decidir si lo patea él u otro. Acá es diferente”, dijo el mexicano.

“Ese fue el inconveniente que tuvimos ahí (con Orkun Kökcü) en el primer y en el tercer penal, pero pues poco a poco hay que ir adaptándonos y saber las reglas que el club tiene”, agregó.

Santiago Giménez lleva 3 goles con el Feyenoord en 67 minutos jugados

Santiago Giménez ha comenzado su paso en el Feyenoord, y en Europa, con el pie derecho, y así lo dicen sus tres goles anotados en cuatro partidos disputados.

Pero el dato es aún mejor si se toma en cuenta sólo los minutos que ha disputado con el equipo de Rotterdam, pues esos tres tantos los ha logrado en 67 minutos.

