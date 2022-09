No todo es color de rosa para Santiago Giménez tras marcar un doblete en la Europa League, pues el capitán del Feyenoord lo criticó severamente por cobrar un penal que no le tocaba.

Orkun Kökcü, capitán del Feyenoord, criticó a Santiago Giménez por desobedecerlo, pues el penal que anotó no le correspondía cobrarlo al mexicano.

“Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (para cobrar los penales)”, dijo Kökcü a ESPN Holanda.

Capitán del Feyenoord, molesto con Santiago Giménez

El mediocampista turco, capitán del Feyenoord, se mostró molesto con Santiago Giménez por saltarse las normas del vestidor, al cual acaba de llegar.

“Nuestro delantero (Santiago Giménez) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema”, añadió.

Orkun Kökcü dejó claro que no se trata de dudar de la capacidad del delantero mexicano, pues sabe que perfectamente puede cobrar los penales, sino de las normas al interior del equipo.

“Pero para mí, era más por nuestras reglas y el respeto entre compañeros”, añadió el capitán del equipo de Rotterdam.

Fue al minuto 68 cuando Santiago Giménez provocó un penal para el Feyenoord, pero el problema fue que él mismo, pese a la indicación de su capitán, decidió cobrar la pena máxima.

El primer gol de @Santigim9 en #EuropaLeaguexFOX



Entró de cambio, provocó el penal y lo marcó



pic.twitter.com/ufwYMddj4Y — L. M. Sauret (@lmsauret) September 8, 2022

Habría represalias para Santiago Giménez

Esta situación podría restarle muchos puntos a Santiago Giménez pese al doblete que acaba de marcar para el equipo, y es que en el equipo estarían molestos por su acción.

Incluso se habla de que el capitán habría externado esta molestia a la directiva, la cual hablaría con Santiago Giménez para darle un jalón de orejas.

Asimismo, esto podría afectar la relación del ‘Bebote’ con sus compañeros de equipo, en el cual es uno de los recién llegados.

