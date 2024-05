Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, por fin habló del futuro de Álvaro Fidalgo y emocionó a los americanistas ya que recientemente surgieron rumores sobre su salida del equipo.

El futuro de varios jugadores del Club América estaban puestos en duda y uno de ellos era el de Álvaro Fidalgo pero Santiago Baños por fin resolvió las dudas que se tenían al respecto.

Tras la celebración que el Club América llevó a cabo el día de ayer martes 28 de mayo en el Estadio Azteca, el director deportivo de los azulcremas habló en una entrevista sobre el mercado de fichajes y también de Julián Quiñones.

Y es que, el América está por dejar ir a Julián Quiñones, uno de unos de sus mejores jugadores y ya se está preparando para buscar a nuevos refuerzos para el Apertura 2024 e ir por su título número 16.

¿Qué dijo Santiago Baños de Álvaro Fidalgo?

Santiago Baños dijo que Álvaro Fidalgo no se irá del Club América ya que por el momento no le han hecho ninguna oferta al jugador español y por lo tanto, puso a soñar a los americanistas luego del rumor de su salida.

El director deportivo del América, Santiago Baños, aseguró que los planes que tienen para Álvaro Fidalgo es que se quede por mucho tiempo en el conjunto azulcrema y que el mediocampista no irá a ninguna parte.

Así que, esta es una buena noticia para los aficionados pues, según Santiago Baños, el objetivo del América es conservar su plantilla con los mejores jugadores posibles.

“Hay que decir las cosas como son, fue una propuesta de Santiago Solari, él lo había tenido en las fuerzas básicas del Real Madrid y la verdad que estaba abandonado en un equipo de segunda división y no tenía participación, pero el equipo en el que estaba lo quería vender a fuerza entonces fue una negociación bastante complicada...pero al final se logró el préstamo y bueno al año siguiente pudimos comprarlo y hoy, no sale, no tenemos ninguna oferta por él y la idea es que continúe dentro del club y esperemos tenerlos mucho tiempo aquí” dijo Santiago Baños.

Santiago Baños habla sobre el futuro de Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.



-Hay oferta por Julián Quiñones, pero aún no está cerrado su traspaso.



-Álvaro Fidalgo sin ofertas y la idea es que permanezca mucho tiempo en el América. pic.twitter.com/nEp3H6T5vs — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) May 29, 2024

Santiago Baños dijo que Julián Quiñones aún no se va del Club América

En entrevista, el director deportivo del Club América, Santiago Baños, habló sobre la salida de Julián Quiñones pues dijo que su oferta sigue en pie pero aún no han cerrado su traspaso.

Santiago Baños desmintió sobre la reciente despedida de Julián Quiñones en el Estadio Azteca ya que las negociaciones con Arabia Saudita no han terminado y en cuanto se haga oficial, lo comunicarán.

“Seguimos en negociaciones todavía es falso que ya este por despedirse, no es cierto, estamos en pláticas y cuando tengamos algo concreto lo haremos saber”, aclaró Santiago Baños.