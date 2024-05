En una semana crucial para el Club América, en vísperas de la gran final del Clausura 2024, Santiago Baños, director deportivo del equipo, ha hablado sobre las recientes apariciones públicas del jugador azulcrema Igor Lichnovsky.

En una entrevista exclusiva con Claro Sports, Santiago Baños expresó su descontento con algunas de las actividades de Igor Lichnovsky, especialmente su participación en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

El director deportivo destacó que, aunque entiende la importancia de que los jugadores disfruten de su tiempo libre, también considera que hay momentos y circunstancias que requieren un mayor enfoque en los compromisos del equipo.

Con la final cada vez más cerca, la atención se centra en cómo estos eventos influirán en la preparación y el rendimiento de Igor Lichnovsky y el resto del equipo en su búsqueda por el título.

¿Qué dijo Santiago Baños de Igor Lichnovsky tras irse a la Fórmula 1?

Tras la polémica generada por la participación de Igor Lichnovsky en eventos fuera del ámbito futbolístico, Santiago Baños, director deportivo del Club América, ofreció su perspectiva sobre el tema.

Santiago Baños comentó lo siguiente sobre Igor Lichnovsky: “Fue al tema de Canelo y estuvo 25 minutos y se fue a su casa, lo que si no estuve de acuerdo fue que se fuera a Miami porque ahí implica el desgaste de irte en coche, luego subirte a un avión tres horas y media, luego estar en el evento, caminar, pero bueno, tampoco es que yo los pueda amarrar a sus casas y prohibirles tener una vida privada.”

No obstante, Baños reconoció la dificultad de controlar la vida privada de los jugadores y destacó la importancia de que sus actividades extracancha no afecten su rendimiento deportivo: “La idea es que si lo saben controlar y lo pueden manejar y no afecta su rendimiento dentro de la cancha, tienen que tener también esa libertad.”

Además, el director deportivo hizo hincapié en el potencial de los futbolistas para aprovechar su imagen en eventos fuera del campo, siempre y cuando no interfiera con sus compromisos profesionales: “sobre todo hoy en día donde con las redes sociales y hay muchos temas extra canchas donde ellos también pueden explotar su imagen y demás ¿no?”.

¿Cuándo es el próximo partido de Igor Lichnovsky y el Club América?

El próximo partido de Igor Lichnovsky y el Club América será la final de ida del Clausura 2024, donde enfrentarán a Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El partido entre el Club América y Cruz Azul está programado para hoy jueves 23 de mayo de 2024, con inicio a las 20:00 hrs (hora del Centro de México). La transmisión estará disponible a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX+.